Miłość i nadzieja, odcinek 342: To Cavidan będzie w ciąży! Urodzi dziecko Bahar i Kuzeyowi - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 342 - sobota, 29.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" widzowie przeżyją niemały szok, gdy wyjdzie na jaw, że to wcale nie Bahar jest w ciąży a Cavidan! Co w sumie będzie się zgadzało, gdyż to u jej matki pojawią się ciążowe dolegliwości i kobieta co chwilę będzie latać do łazienki z mdłościami. Szczególnie, że wcześniej naje się baklawy i ogórków! I choć wówczas Naciye samej przyjdzie na myśl, że to bardziej ona mogłaby być w ciąży niż Bahar, to jednak nie weźmie tego na poważnie!

A szkoda, bo w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie mieć rację! Ale nic dziwnego, że to w to nie uwierzy, skoro nawet lekarz w jej obecności powie wyraźnie, że to Bahar, a nie Cavidan spodziewa się dziecka! Szczególnie, iż nie będzie wiedziała, że i tu doszło do spisku! I choć spróbuje ją przekonać do tego Yildiz, której wyda się to szczególnie dziwne, bo przecież Bahar i Kuzey nie będą ze sobą sypiać, to jednak tamto nie da jej spokoju! Tym bardziej, że matka i córka znów świetnie to rozegrają!

To nie Bahar a Cavidan będzie w ciąży w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Zwłaszcza, że w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar wciąż będzie utrzymywać, iż chce dokonać aborcji, aby pozbyć się Sili z życia Kuzyea! Tym bardziej, iż siostra już dowie się, że spodziewa się ona dziecka z Bozbeyem, co z jednej strony i dla niej będzie ogromnym szokiem, ale z drugiej i bólem, gdyż w tej sytuacji zda sobie sprawę, że będzie musiała zostawić ukochanego, o co dokładnie będzie chodzić Cavidan, bo przecież Sila także nie poprze pomysłu z aborcją!

- No. Co ci powiedziała ta świętoszka Sila? - zapyta córkę Cavidan.

- Przekonywała mnie, żebym nie poddawała się aborcji - przyzna jej Bahar.

- Oczywiście! Zawsze gra świętą! Dziewczyno, jej nie zależy ani na tobie, ani na dziecku. Chodzi jej tylko o to, by wyglądać szlachetnie - spróbuje przekonać ją matka, ale tym wcale nie pozbędzie się u niej strachu - Mamo, myślisz, że to zadziała? Sila naprawdę zostawi Kuzeya w spokoju? A nawet jeśli go zostawi… Co jeśli moje kłamstwo wyjdzie na jaw?

Ale oczywiście, wtedy w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan zacznie uspokajać córkę i zapewniać ją, że wszystko na pewno się uda, gdyż ona zamierza urodzić dziecko jej i Kuzeyowi! Szczególnie, że sama zda sobie sprawę, że to jest już ostatnia szansa dla ich obu, aby pozostać u boku bogatego Bozbeya i raz na zawsze pozbyć się z ich życia Sili!

- Nie wyjdzie, nie martw się... Zamierzam urodzić to dziecko. To nie jest twoje kłamstwo, to nasza ostatnia szansa. Twój brat się urodzi i to uratuje wasze małżeństwo na zawsze - zapewni ją matka.

Podstępna Cavidan będzie przekonana, że jej chory plan się uda w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I tym przekonaniem w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wywoła w końcu na jej twarzy cień uśmiechu. Jednak tylko na chwilę, gdyż Bahar zda sobie sprawę, że logistycznie będzie to bardzo trudne. Ale Cavidan zapewni ją, że i z tym sobie poradzą!

- Nie martw się... Ty będziesz matką tego dziecka, a Kuzey jego ojcem. Kiedy uratujecie swoje małżeństwo dzięki temu dziecku, Sila odejdzie. Będzie musiała. Zostanie jej tylko jej ból i poczucie winy, że cię zraniła - zapowie jej Cavidan.

Ale czy w 342 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" aby na pewno będzie mieć rację? Czy jej kolejna intryga się powiedzie? Co zrobi, gdy o sprawie w końcu dowie się i Kuzey? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!