Miłość i nadzieja, odcinek 340: Bahar usunie ciąże? Wmówi Naciye, że przez Kuzeya i Silę musi pozbyć się dziecka - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 340 - czwartek, 27.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye nie będzie mogła zrozumieć, czemu Bahar nie powiedziała jej synowi o ciąży. Tym bardziej, iż nawet ona zda sobie sprawę, że dziecko zmieniłoby między nimi wszystko, gdyż w tej sytuacji Bozbey by jej jednak nie zostawił, bo nie pozwoliłaby mu na to czysta przyzwoitość. I stąd otwarcie zapyta o to swoją jeszcze synową.

- Dlaczego ukrywasz fakt, że jesteś w ciąży? - zapyta ją Naciye.

A Bahar w 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jak zawsze zacznie robić z siebie ofiarę. Szczególnie, iż zda sobie sprawę, że dziecko nie zmieniłoby podejścia Kuzeya do niej samej, gdyż to nie ją będzie kochał a Silę, czego na bieżąco będzie świadkiem, gdyż nawet wtedy będzie ich widzieć zakochanych na tarasie.

- Co się stanie, gdy Kuzey się dowie? Czy zostawi Silę i wróci do mnie, tylko dlatego, że spodziewam się dziecka? - zapyta ją Bahar.

- Tak! Jeśli będzie trzeba, wróci! Poczucie obowiązku go zmusi! - zapowie jej teściowa.

- Nie chcę tego... Nie chcę, by wracał z litości - przyzna jej synowa.

Bahar powie Naciye, że planuje dokonać aborcji w 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale mimo wszystko w 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye uzna, że Kuzey i tak powinien wiedzieć, że Bahar spodziewa się jego dziecka i zacznie namawiać synową, aby jednak mu o tym powiedziała. Jednak ona dalej będzie brnęła w swoje.

- Dobrze, ale Kuzey jest ojcem tego dziecka. Ma prawo wiedzieć - uzna Naciye.

- Czy będzie kochał moje dziecko, mimo że mnie nie kocha? Czy zrekompensuje sobie swoją miłość do Sili, przelewając ją na to maleństwo? - zacznie dopytywać ją Bahar, czym tylko ją zdenerwuje - Na miłość boską, nie gadaj głupot! Jak poradzisz sobie sama z dzieckiem? Finansowo, emocjonalnie?

Naciye postara się powstrzymać synową przed pozbyciem się dziecka Kuzeya w 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak wtedy w 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zacznie ją uspokajać, że niedługo już nie będzie musiała się o to martwić, gdyż żadnego dziecka nie będzie! A to dlatego, iż właśnie z tego względu będzie chciała je usunąć!

- Już niedługo nie będę miała w łonie dziecka. Zamierzam dokonać aborcji - zakomunikuje jej synowa.

I dopiero tym w 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zszokuje Naciye jak nigdy wcześniej. Oczywiście, matka Kuzeya za wszelką cenę spróbuje jej wybić to z głowy, ale Bahar nie da się jej przekonać. A na dodatek wmówi jej, że to przez jej syna i swoją siostrę musiała podjąć taką decyzję, czym tylko umyślnie dołoży jej zmartwień i wyrzutów sumienia!

- Naprawdę jesteś absurdalna. To szaleństwo! - krzyknie Naciye.

- To nie ja jestem absurdalna, tylko twój syn! Które dziecko chciałoby mieć takiego ojca i taką ciotkę, która kradnie mu ojca? Co mam zrobić, jeśli nie dokonać aborcji? Powiedz mi. Daj mi lepsze wyjście - odpłaci jej się Bahar, której ostatecznie w 340 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" teściowej nie uda się przekonać do zmiany zdania!