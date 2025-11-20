Miłość i nadzieja, odcinek 339: Bahar w ciąży! Radosna nowina zaskoczy nawet Cavidan - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 339 - środa, 26.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar obudzi się w szpitalu tuż po tym jak upadnie i straci przytomność po szarpaninie z Naciye. Zdradzamy, że córka Cavidan będzie robiła wszystko, aby powstrzymać swoją teściową przed zgłoszeniem się na policję w sprawie śmierci Alpera, który ta naprawdę wciąż będzie żył, ale ona nie będzie tego świadoma.

Ale wówczas wszystko mogłoby się wydać, a one z matką byłby skończone, do czego Bahar za wszelką cenę nie będzie chciał dopuścić. Tyle tylko, że z emocji już nie wytrzyma i bezwładnie opadnie na ziemię i jak okaże się w 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wcale nie bez powodu!

Lekarz powie Cavidan i Naciye o dziecku Bahar w 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Na szczęście, w 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar jednak się ocknie, ale już w szpitalu, gdzie przejdzie kompleksowe badania, aby sprawdzić, czy po upadku, na pewno wszystko jest z nią w porządku. Ale nic nie będzie jej dolegać!

- Co z moją córką, panie doktorze? - zapyta zmartwiona Cavidan.

- Proszę się nie martwić... Nie ma żadnych trwałych obrażeń. Zostawimy ją na obserwacji przez kilka dni, ale jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - uspokoi ją lekarz.

- Dzięki Bogu… - skwituje Naciye.

Jednak w pierwszej chwili w 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan jeszcze w to nie uwierzy i jeszcze raz dopyta lekarza, ale w odpowiedzi co do Bahar usłyszy dokładnie to samo! Tyle tylko, że wtedy medyk poruszy też temat dziecka, czym zszokuje już obie panie, które nie będą miały pojęcia o ciąży Bahar!

- Chce pan powiedzieć, że wszystko jest w porządku? - upewni się jej matka.

- Tak, proszę pani. Oboje mają się dobrze - powtórzy lekarz.

- Oboje? - dopyta Naciye, niepewna, czy, aby na pewno dobrze usłyszała.

- Tak. Pani Bahar i jej dziecko - potwierdzi medyk.

Nawet Cavidan nie świadoma ciąży Bahar w 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w tym momencie w 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" na sali zapadnie cisza! Zaskoczona Cavidan na chwilę zastygnie w bezruchu, a równie mocno zszokowana Naciye odwróci się do lekarza i zacznie go jeszcze wypytywać o jej szczegóły!

- Co pan powiedział? Bahar… jest w ciąży? - Naciye wciąż nie będzie mogła w to uwierzyć.

- Tak, w trzecim miesiącu. Nie wiedziała pani? - zdziwi się lekarz.

- Nie… nie wiedziałam… - przyzna jej teściowa.

I wówczas w 339 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zwróci się w kierunku Cavidan i zapyta ją o to samo. Jednak i matka Bahar nie będzie mieć pojęcia o tym, że jej córka jest w ciąży. Ale gdy emocje opadną to zareaguje na to zupełnie inaczej niż Naciye!

- Cavidan, ty o tym wiedziałaś? - zapyta ją Naciye.

- Ja też dopiero się dowiedziałam. Jestem… zaskoczona - przyzna jej Cavidan, która odwróci swój wzrok w kierunku uśmiechającej się pod nosem córki. A po chwili zrobi dokładnie to samo, gdyż zda sobie sprawę, że dzięki temu wciąż będą z Bahar w grze, gdyż dziecko wszystko zmieni mięzy nią a Kuzeyem!