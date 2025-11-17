Miłość i nadzieja, odcinek 331-336. Kuzey znajdzie umierającą Silę. To Bahar będzie chciała ją zabić. Streszczenia odcinków od 17.11 do 22.11.2025 - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-11-17 20:08

Co wydarzy się w tureckim serialu "Miłość i nadzieja" (Ask ve Umut) na trzecim tygodniu listopada w odcinkach 331-336? Sila usłyszy od Hulyi, że to Bahar chciała ją zabić, ale nie wyda siostry Kuzeyowi. Zmusi ją, żeby sama się przyznała do wszystkich zbrodni. Bahar pozornie zgodzi się na rozwód, ale jednocześnie wpadnie na kolejny diaboliczny plan. Teraz będzie chciała zabić Silę, otruć ją gazem w wiejskim domku! Kuzey znajdzie umierającą Silę w ostatniej chwili. Zobacz ZDJĘCIA i streszczenia odcinków 331-336 "Miłość i nadzieja" na cały tydzień, od poniedziałku, 17.11 do soboty, 22.11.2025.

"Miłość i nadzieja" odcinek 331 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep dowiaduje się od Egego, że Cihan zabił człowieka. Ten stara się jej później wytłumaczyć, ale ona nie chce go słuchać. Cavidan i Bahar kontynuują działania w celu pozbycia się Hulyi. Tymczasem ona wyznaje Sili, kto ją zepchnął z balkonu.

"Miłość i nadzieja" odcinek 332 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Naciye podsłuchuje rozmowę Cavidan i Bahar, które nie przestają knuć. Yildiz wyjawia Sili ich mroczną tajemnicę. Tahir odwiedza Zeynep i Bülenta. Feraye nie zamierza odpuszczać w sprawie rozwodu. 

"Miłość i nadzieja" odcinek 333 - środa, 19.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey stara się załagodzić powstałe w rodzinie napięcia. Hulya otwarcie oskarża Bahar o zepchnięcie z balkonu. Sila jest pewna, że jej siostra miała związek z tą sprawą. Doprowadzony do ostateczności Bülent uderza Tahira. Tymczasem Cihan sprowadza żonę mężczyzny. 

"Miłość i nadzieja" odcinek 334 - czwartek, 20.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila żąda, by Bahar przyznała się Kuzeyowi do tego, co zrobiła. Kłamstwa Tahira zostają obnażone przez Cihana. Kuzey stara się uratować małżeństwo Bülenta i Feraye. Bahar obmyśla kolejny plan, by wyjść z kłopotów bez szwanku.

"Miłość i nadzieja" odcinek 335 - piątek, 21.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis stara się uratować małżeństwo Feraye i Bülenta. Tymczasem Bahar pozornie zgadza się na rozwód z Kuzeyem, ale jednocześnie wpada na kolejny diaboliczny pomysł. Zeynep jest przetrzymywana przez Tahira. Sila traci przytomność w kuchni, gdzie ulatnia się gaz z rury przeciętej przez Bahar. Znajduje ją Kuzey.

"Miłość i nadzieja" odcinek 336 - sobota, 22.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey wynosi nieprzytomną Silę z domu, która nie daje żadnego znaku życia. Błaga ukochaną, by się ocknęła, ale Sila nie oddycha. Yildiz zaczyna krzyczeć, że dziewczyna nie żyje. Ale Kuzey nie dopuszcza do siebie myśli o śmierci ukochanej. Przeprowadza reanimację  sztuczne oddychania. Tylko cud sprawia, że Sila odzyskuje przytomność. Kuzey zawozi ją do szpitala. 

