Miłość i nadzieja, odcinek 331: Hulya wreszcie powie, kto próbował ją zabić! Wyjaśni Sili, że to Bahar jest wszystkiemu winna - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 331 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila po powrocie do domku letniskowego znajdzie siostrę Kuzeya trzęsącą się na kanapie, łapiącą oddech krótkimi, spazmatycznymi wdechami. Sila nie przewidzi, że chwilę wcześniej przy kobiecie znalazły się Bahar i Cavidan, które wezmą sobie za cel zamordowanie Hulyi. Wiedzą, że jeśli tylko kobieta na dobre odzyska świadomość, sprawność i mowę, wyjawi, że to one doprowadziły do tragedii. Poszłyby siedzieć! Sila doskoczy do Hulyi, która będzie blada i wyczerpana, ale powoli podniesie głowę i wyszepta.

Hulya przemówi w 331 odcinku "Miłość i nadzieja". Ostrzeże Silę

- Sıla… nie rób tego… - wyjęczy siostra prawnika.

- Czego nie powinnam robić? — zapyta zdezorientowana Sila, pochylając się nad nią.

- Nie zostawiaj Kuzeya… Bahar… ona to zrobiła… — wyzna Hulya, a w jej głosie będzie słychać drżenie i strach, który tłumiła przez ostatnie tygodnie. Sila zbladnie, nie mogąc uwierzyć własnym uszom.

- Co takiego zrobiła Bahar? — zapyta, próbując utrzymać spokój.

- To ona… zepchnęła mnie z balkonu… - powtórzy Hulya, wstrzymując oddech. - Chciała mnie zabić. I nadal tego chce. Nie przestanie, dopóki mnie nie zniszczy…

Sila pojmie wreszcie, że Bahar jest winna!

W tej chwili Sila poczuje ciężar odpowiedzialności. Jej dłonie zaczną drżeć, ale zdecydowanie obejmie Hulyę i zapewni.

- Spokojnie, już dobrze. Czuję cię, nie pozwolę, by ci się stało coś złego.

To wyznanie Hulyi odsłoni całą brutalną prawdę o działaniach Bahar i jej matki, przypominając jednocześnie, jak niebezpieczne będą kolejne dni. Każdy krok Sili będzie musiał być przemyślany, od zabezpieczenia Hulyi po konfrontację z kobietami, które próbowały ją zniszczyć. Sila krok po kroku zacznie odkrywać, co tak naprawdę dzieje się za jej plecami. Tymczasem Cavidan z Bahar szykują kolejne mroczne "niespodzianki". Staną się coraz bardziej niebezpieczne!