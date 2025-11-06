Miłość i nadzieja, odcinek 324: Cihan oświadczy się Zeynep! Ale Bulent przeszkodzi parze w najbardziej romantycznym momencie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 324 - sobota, 08.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Bulent będzie pilnował Zeynep przed Cihanem. Przeszkodzi w oświadczynach w 324. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Bulent przyzwoitką w domu Zeynep w 324. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 324. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Bulent będzie się panoszył w nieswoim domu, czepiając się zwłaszcza Cihana. Nie spodoba mu się na przykład, że kilka metrów, które dzielą go od łazienki, pokonuje przepasany ręcznikiem kąpielowym:

- Zapaśniku, dlaczego chodzisz po domu w ten sposób?

- Zwykle na rękach, a dziś tak mnie naszło – odpowie ironicznie zirytowany Cihan.

Bulent nie ustąpi i zacznie mu klarować, że „w domu mieszka młoda kobieta” i nie może „paradować prawie nago”, bo nie są z Zeynep małżeństwem. W odpowiedzi na przytyki Cihan poruszy czułą strunę i zapyta go wprost o Gonul, z którą się nie ożenił. Odpowiedź nie padnie, bo przeszkodzi im Zeynep. Cihan pójdzie wreszcie pod prysznic, a między dziewczyną i jej ojcem znów dojdzie do gorzkiej wymiany zdań.

Cihan oświadczy się Zeynep w 324. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 324. odcinku serialu „Miłość i nadzieja", kiedy Zeynep będzie się uczyć prawa karnego w swoim pokoju, zjawi się Cihan, pytając:

— Czy mogę wejść, czy muszę najpierw uzyskać pozwolenie od twojego ojca?

— Nie żartuj sobie ze mnie… - westchnie Zeynep.

Po krótkiej chwili Cihan szybko przejdzie do sedna, do tego, po co przyszedł:

— Nie jestem dobry w tego typu sprawach.

— W jakich sprawach?

— W formalnych. Może ty włożysz tę skromną, kremową sukienkę, a ja czarny garnitur.

— Po co?

— Potem wsiedlibyśmy do samochodu, pojechali do jubilera i kupili obrączki.

— Nie rozumiem…

— Później do urzędu, żeby się pobrać. Co ty na to? Wyjdziesz za mnie?

- To są oficjalne oświadczyny?

- Tak. Daj rękę.

Cihan ujmie dłoń Zeynep i narysuje na jej palcu obrączkę flamastrem. Dziewczynie to się nawet spodoba, ale nastrój chwili zepsuje przyzwoitka Bulent, który wparuje do jej pokoju z pytaniem, czy wszystko w porządku, co zirytuje niedoszłego narzeczonego. A zaraz potem zadzwoni telefon od knującej kolejną intrygę Melis i wszyscy do niej pojadą...