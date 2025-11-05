Miłość i nadzieja, odcinek 323: Zeynep kocha Cihana! Ogłosi to Bulentowi i pobiegnie za chłopakiem - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 323 - piątek, 07.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Zrzędzenie Bulenta stanie się dla Cihana nie do zniesienia. Podejmie decyzję o wyprowadzce i przekona się, co do niego czuje Zeynep w 323. odcinku serialu „Miłość i nadzieja".

Cihan się wyprowadzi w 323. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 323. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Cihan postanowi się wyprowadzić z domu Gonul, w którym wynajmuje pokój. Jego decyzja nie spodoba się Zeynep – stanowczo mu tego zabroni.

– W jakim charakterze miałby tu zostać? Nie jest z tobą spokrewniony. Twojej matki też nie ma w domu, a to ona powinna decydować. Poczekajmy, aż wróci – zacznie zrzędzić Bulent.

– Masz rację, tato, Cihan nie jest moim krewnym. Ale jest dla mnie ważniejszy niż wszyscy moi krewni – Zeynep odpowie mu bardzo szczerze.

– Twój tata ma rację. Gdybym miał córkę… stwierdzi taktycznie Cihan.

– Nie okłamywałbyś jej – powie mu Zeynep. A ojcu:

– Cihan nigdzie się nie wybiera, ponieważ… jest moim chłopakiem – chwyci Cihana za rękę, a on delikatnie się uśmiechnie. Bulent za to będzie miał minę, jakby poraził go piorun. Ale po chwili Cihan wysunie swoją dłoń i wyjdzie, życząc sarkastycznie ojcu Zeynep dużo zdrowia.

Zeynep wreszcie pocałuje Cihana w 323. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 323. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep dobiegnie do oddalającego się od domu jej matki Cihana. Będzie chciała za wszelką cenę go zatrzymać, ale on powie:

– Zaufaj mi. Poradzę sobie. Znajdę gdzieś dach nad głową. Twój ojciec ma rację. Nie chcę, żebyś kłamała z mojego powodu.

– Kłamała? O jakim kłamstwie mówisz? – zapyta zdziwiona.

– Przecież nie jesteśmy razem. Ani razu nie wybraliśmy się na kolację.

– To jest warunek bycia parą? – zapyta Zeynep z rozbawieniem.

– Właściwie to nie wiem.

Zeynep zbliży się, a kiedy będzie już bardzo, bardzo blisko, pocałuje go w usta.

– A to już wystarczy? – zapyta zaskoczonego Cihana.