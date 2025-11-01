Miłość i nadzieja, odcinek 318: Bahar nakryje Kuzeya w sypialni Sili? Przyjdzie wyznać prawdę o spisku - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 318 - sobota, 01.11.2025, godz. 17.20 w TVP2

Niemoralna Bahar znowu się nie zawaha i okłamie Silę w 318. odcinku serialu „Miłość i nadzieja". Chwyci się wszystkiego, by postawić na swoim i pozostać żoną Kuzeya.

Bahar zagra wobec Sili pokrzywdzoną córkę w 318. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 318. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Sila będzie się czuła niezręcznie z Kuzeyem w swojej sypialni. Kiedy zapuka Bahar, namówi go, by się ukrył. Zapłakana siostra Sili powie jej:

- Znalazłyśmy w ogrodzie kartkę z podpisami Leventa i Acelyi. Yildiz ją podniosła, ale mama zaraz ją zabrała. Nie zdążyłam przeczytać, ale to chyba weksel. Mama pewnie wzięła pieniądze od Leventa, a on wziął je od Acelyi. Wczoraj wspomniałaś o filmie w jego telefonie. Mama na pewno coś knuje - nic o nim nie wiedziałam. Boję się, że zrujnuje mi relacje z Kuzeyem. Nie mam w tym domu nikogo prócz ciebie. Jeżeli stracę Kuzeya, nie będę mogła żyć. Pomóż mi!

Fałszywa Bahar zmyśli to wszystko, by namieszać Sili w głowie. Wychodząc z jej sypialni, uśmiechnie się triumfalnie.

Sila wyprosi Kuzeya w 318. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

Naiwna Sila omal sama się nie popłacze. W 318. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" przejmie się kłamliwymi słowami Bahar. Ale nie Kuzey, który powie jej:

- Musimy natychmiast zdobyć to nagranie. Bahar gra na twoich uczuciach, bo myśli, że Yildiz ci wszystko mówi.

Zamiast go posłuchać, Sila każe mu wyjść.

- Przysięgam, że Bahar kłamie. Boi się, że jej oszustwo wyjdzie na jaw. Przysięgam, że nie byłem wczoraj z Bahar, całą noc spędziłem przy siostrze. Przysięgam, że w moim małżeństwie wszystko jest kłamstwem.

Ale Sila w ogóle nie będzie chciała go słuchać. Słysząc jej wielokrotnie powtarzane wezwania do opuszczenia jej sypialni, Kuzey rozłoży bezradnie ręce i wyjdzie.