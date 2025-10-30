Miłość i nadzieja, odcinek 317: Sila tylko Yildiz powie, co planuje z Kuzeyem przeciwko Bahar i Leventowi! Od razu zdecyduje im się pomóc - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 317 - czwartek, 30.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz zupełnie nie będzie wiedziała, co myśleć, gdy nagle zobaczy, z jaką czułością Kuzey traktuje Bahar i Leventa. Tym bardziej, że przecież odnalazła dokument z podpisem jego i Acelyi, o którym natychmiast powiedziała Sili, a wspólnie doszły do wniosku, że w sprawę są zamieszane jeszcze Bahar z Cavidan.

Szczególnie, że gdy w 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozbey zostanie sam ze swoją ukochaną, to i jej zacznie okazywać miłość, przez co ich gosposia już kompletnie zgłupieje. I czym prędzej postanowi to wyjaśnić z Silą!

Tylko Yildiz dowie się o planie Sili i Kuezya w 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz skorzysta z okazji, że zostały z Silą same w kuchni i od razu zapyta ją, o co chodzi. A ukochana Kuzeya od razu jej wszystko wyśpiewa. Tym bardziej, że komu jak komu, ale akurat jej będzie mogła zaufać, gdyż ona będzie po ich stronie!

- Wreszcie jesteśmy same. Od rana ty i Kuzey zachowujecie się dziwnie. Co się dzieje? - spyta zaniepokojona Yildiz.

- Wszystko ci opowiem. Ale nikomu ani słowa - poprosi ją Sila.

- Komu miałabym powiedzieć? Kuzey kupuje prezenty dla Bahar. Po chwili patrzy na ciebie z miłością i trzymacie się za ręce. Na koniec obejmuje Leventa jak szwagra. O co tu chodzi? - zacznie dochodzić gosposia.

- Jestem teraz z Kuzeyem - powie jej jego ukochana, czym w 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ogromnie i ją ucieszy - Dzięki Bogu. Wreszcie wyznaliście sobie miłość!

- To nie tak. Przecież Kuzey jest żonaty, a ja zaręczona - przypomni jej Sila.

- Czemu więc tak powiedziałaś? - zdziwi się Yildiz.

- Moja matka, siostra i Levent coś knują. Acelya też jest w zmowie - wyjaśni jej ukochana Kuzeya.

- Nareszcie Sila! Co za ulga! - ucieszy się gosposia.

Szczęśliwa Yildiz wspomoże Silę i Kuzeya w 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Oczywiście, w 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz będzie zadowolona z tego, że Sila wreszcie przejrzała na oczy i poznała się na ich całej zakłamanej czwórce. Jednak nie będzie mogła zrozumieć, czemu dopiero teraz. Ale ukochana Kuzyea szybko pośpieszy jej nie tylko z odpowiedzią, ale także planem, który wymyślili z Bozbeyem, aby w końcu dojść do prawdy!

- Obudziłaś się. Ale czemu dopiero teraz? Powtarzałam ci słowa pani Hulyi. Mówiłam o dokumencie - wypomni jej gosposia.

- Usiłujemy to rozwiązać. Co łączy Leventa z Acelyą. Jaką rolę odgrywa Bahar? Trzeba działać dyskretnie. Musimy zdobyć ich zaufanie - wyjaśni jej Sila.

I wówczas w 317 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" i dla Yildiz już wszystko stanie się jasne. Do tego stopnia, że nie tylko to pochwali, ale także i sama zdecyduje im się w tym pomóc!

- Dlatego jesteście tacy dziwnie - zrozumie Yildiz.

- Przygotuj przekąski, póki Kuzey rozmawia z Leventem. Ja spróbuję zdobyć ten dokument - poprosi ją Sila.

- Dobrze, wkraczamy do akcji - zgodzi się uradowana gosposia.