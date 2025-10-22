Miłość i nadzieja, odcinek 316: Kuzey i Sila odkryją, że Levent knuje z Acelyą i Bahar jest w to zamieszana! ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 316 - środa, 29.10.2025, o godz.17.20 w TVP2

Sila w 316 odcinku "Miłość i nadzieja", pomimo zakazu Cavidan, powie Kuzeyowi o nagraniu, jakie zobaczy w telefonie Leventa. Na krótkim filmiku zobaczy tylko Bahar w gabinecie jej narzeczonego w klinice psychiatrycznej. A kiedy poprosi matkę o wyjaśnienie, ona i Bahar wmówią Sili, że poszła do Leventa, żeby zacząć u niego terapię.

Sila w 316 odcinku "Miłość i nadzieja"powie Kuzeyowi o nagraniu z Bahar

Po tym, co Kuzey usłyszy od Sili o nagraniu z Bahar i Leventem, w 316 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowią razem rozwikłać intrygę tej dwójki. Zbyt wiele będzie pytań bez odpowiedzi na temat tego, co się dzieje w domu Kuzeya, dlaczego Acelya i Levent spotykają się po kryjomu i prowadzą jakieś tajne rozmowy. Narzeczony Sili okłamie Kuzeya, że Acelya wyjechała, ale ona przyjedzie do rezydencji.

- Levent kłamał. Powiedział, że Acelya jest w Ayvalık, ale widziałem ich tutaj, jak rozmawiali. Kiedy mnie zauważyli, natychmiast się rozeszli. Nie ufam temu człowiekowi. Wiem, że ty też nie. Między tym „doktorkiem” a Acelyą jest jakiś sekret, jestem tego pewien. – Masz rację. Coś się dzieje w tym domu. Ale nie dotyczy to tylko Leventa i Acelyi… Bahar też w tym maczała palce. Nie wiem, kto jest winny, a kto ofiarą. Ale czuję, że w tym domu toczy się jakaś gra - stwierdzi Sila.

Właśnie wtedy w 316 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila przypomni sobie o nagraniu z Bahar i Leventem z jego telefonu i o wiadomości od Acelyi, żeby do niej zadzwonił. Opowie Kuzeyowi, że na krótkim filmiku widać tylko jak jej narzeczony i siostra stoją bardzo blisko siebie, twarzą w twarz. Ale Sila zobaczyła tylko początek, reszty nie zdążyła, bo wtrąciła się Cavidan.

– Mama powiedziała, że Bahar poszła do kliniki, bo chciała rozpocząć terapię, a Levent odmówił, tłumacząc, że byłoby to nieetyczne, skoro jesteśmy siostrami. – Co za bzdura! Nawet gdyby tak było, po co to nagranie? – Nie wiem. Ale coś tu nie gra. Bahar milczy, a ja zaczynam się bać, że ktoś jej grozi. Może nawet mama jest w to zamieszana. – Sıla, posłuchaj mnie. Bahar od dawna robi rzeczy, których nie powinna. Poszłaś za nią do więzienia, a ona to przed wszystkimi ukryła. Zdecydowanie coś ją łączy z Leventem. – To inny temat, Kuzeyu. Bahar jest zastraszona, dlatego milczy. Wciąż wierzę, że jest dobrym człowiekiem... – Dobrym człowiekiem? Bahar wiedziała, że cię kocham. Wiedziała, jak bardzo cię kocham, a mimo to wzięła ze mną ślub. Czy to nie wystarczy, żebyś zobaczyła, kim naprawdę jest? - Wystarczy! Powiedziałam, żebyś nie wracał do tego tematu!

Umowa między Leventem i Acelyą w 316 odcinku "Miłość i nadzieja" w rękach Yildiz

Tego dnia w 316 odcinku "Miłość i nadzieja" w ręce Yildiz wpadnie dokument, umowa między Leventem i Acelyą, którą podpisali tuż przed tym, jak Sila wyszła z więzienia. Acelya wycofała skargę na Silę, w zamian za noc z lekarzem... Niestety gosposia nie będzie wiedziała, o co dokładnie chodzi z tym dokumentem, bo zabiorą go Bahar i Cavidan. Uprzedzi jednak Silę, że jej siostra znów jest w coś zamieszana, że Levent i Acelya knują razem!

Sila i Kuzey w 316 odcinku "Miłość i nadzieja" połączą siły, żeby odkryć co zrobili Bahar, Levent i Acelya

O swoich podejrzeniach Sila w 316 odcinku "Miłość i nadzieja" natychmiast powie Kuzeyowi. Razem zdecydują, że muszą połączyć siły, żeby dowiedzieć się, jaką intrygę mają na sumieniu Bahar, Levent i tajemnicza kobieta, która dopiero co pojawiła się w ich życiu.

- Miałeś rację. Levent, Acelya i Bahar coś ukrywają. Musimy się dowiedzieć, o co dokładnie chodzi... Yildiz znalazła dokument z podpisami Leventa i Acelyi. Nie zdążyła przeczytać treści, bo Bahar jej go wyrwała, a mama odesłała ją do domu. Musimy działać razem. Ale jak? Oni nic nam nie powiedzą.

– Wiem, co zrobimy. Najpierw musimy zdobyć ich zaufanie. Ty – Leventa, ja – Bahar. Tylko wtedy się otworzą. A kiedy już dowiemy się prawdy, wtedy zdecydujemy, co dalej - postanowi Kuzey.