Miłość i nadzieja, odcinek 315: Wypadek Cavidan! Kuzey szybko ją przejrzy - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 315 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan wymyślą kolejny spisek! Tym bardziej, gdy Sila odkryje w telefonie Leventa obciążające go z nagranie z jej własną siostrą. I wówczas zaistnieje dla nich ryzyko, że powie o nim Kuzeyowi. Tym bardziej, że po zdemaskowaniu swojego narzeczonego faktycznie wda się w rozmowę z Bozbeyem, którą jednak przerwie Bahar!

W 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" "przerażona" Bahar wpadnie do ogrodu, gdzie będą siedzieć Sila z Kuzeyem. Siostra zaalarmuje ukochaną Bozbyea o wypadku ich matki, czym sprawi, że ta oczywiście za nią poleci. A tuż za nimi i on!

- Sila, mama źle się czuje - przerwie im Bahar.

- Co się stało? - spyta zatroskana Sila.

- Upadła i uderzyła się w głowę. Chodź - poprosi ją siostra, na co Sila oczywiście za nią pójdzie, tak samo jak i Kuzey.

Cavidan i Bahar odegrają kolejną szopkę przed Silą w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar jako pierwsza wbiegnie do pokoju matki, przy któej będzie czuwać Yildiz. Córka Cavidan da jej dyskretnie znak, że już może zacząć odgrywać swoją szopkę, gdyż jej uda się ściągnąć na miejsce Silę z Kuzeyem. A ona oczywiście jej nie zawiedzie i zacznie udawać nieprzytomną, w czasie gdy jej córka spróbuje zrzucić winę za jej wypadek na ich gosposię.

- Mamo! Odejdź! - powie do Yildiz, po czym zwróci się do jeszcze "przytomnej" Cavidan - Jak się czujesz?

- Mamo - spróbuje ocknąć ją Sila.

- Spadła z krzesła, czyszcząc tam na górze - powie Bahar.

- Po co? Ja sprzątałam - zdziwi się Yildiz.

- Widocznie niedbale. Niczego nie robisz dobrze - zarzuci jej żona Kuzeya.

- Wszystko było czyste. Dokładnie sprzątnęłam - zacznie bronić się gosposia.

- Mamo, otwórz oczy, proszę - zwróci się do niej Sila, ale w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" niestety na marne.

Kuzey zdemaskuje zakłamaną matkę Sili i Bahar w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" tylko do czasu aż Kuzey nie zaproponuje wezwania karetki. A to dlatego, że wtedy Cavidan cudownie się ocknie, gdyż zda sobie sprawę, że wówczas wyszłoby na jaw, że ściemnia! Choć wszyscy już i tak będą to wiedzieć. Aczkolwiek nikt nie powie tego głośno!

- Może wezwać karetkę lub jechać do szpitala? - zaproponuje Kuzey.

- Co się stało? - spyta po cudownym przebudzeniu.

- Spróbuj usiąść. Coś cię boli? Powolutku. Masz czucie w nogach? Czekaj, powoli. Coś cię boli? - zatroszczy się o nią Sila.

- Nie, ale coś mi chrupnęło. Sprzątałam i nagle zakręciło mi się w głowie - wyzna Cavidan.

Ale wtedy w 315 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" do rozmowy wtrąci się i Bahar, aby uwiarygodnić ich wersję o rzekomym wypadku. Jednak tym i tak nie przekona Kuzeya, który już zacznie kpić z całej tej sytuacji.

- Jedziemy do szpitala? - zapyta Bahar.

- Nie trzeba. Sila, pomóż mi się przebrać. Jestem cała w kurzu - usłyszy w odpowiedzi.

- Yildiz nie sprzątnęła - wytknie znów jej córka.

- Sprzątnęłam. Kuzey, sprzątnęłam bardzo dokładnie - zacznie bronić się gosposia.

- Nieważne. Chodźmy. Niech Cavidan się przebierze. Jest cała w kurzu - rzuci na odchodne Kuzey.