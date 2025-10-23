Miłość i nadzieja, odcinek 313: Niezły ubaw Sili i Kuzeya za kratami. Uśmieje się, że jej narzeczony został pobity! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po tym, jak Sila weźmie na siebie winę za Bahar i sama oddała się w ręce policji, Kuzey nie wytrzyma emocji. Uderzy Leventa, który od dłuższego czasu mieszał w ich życiu. To wystarczy, by sam trafił za kratki – w celi tuż obok Sili. O dziwo, prawnik w ogóle nie przejmie się swoim losem. Wręcz przeciwnie, rozbawi go cała sytuacja. Ucieszy się, że może spędzić z Silą czas. Nawet w kiepskich okolicznościach.

Z rozpaczy w beztroskę i śmiech

Na początku odsiadki w 313 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila będzie wciąż przybita. W ciemnej celi rozpłacze się, przekonana, że wszystko skończone. Jednak gdy strażnik otworzy drzwi i wprowadzi Kuzeya, jej nastrój odmieni się błyskawicznie. Widok prawnika w więzieniu wyda jej się tak absurdalny.

- Przyłożyłem Leventowi i mnie zgarnęli – powie Kuzey spokojnym tonem, jakby nic wielkiego się nie stało. – Ale przynajmniej możemy pobyć trochę razem.

- Oszalałeś? Mogą z tego być konsekwencje! – oburzy się Sila, choć po chwili trudno jej będzie ukryć rozbawienie.

- Nic się nie stanie – stwierdzi pewnym głosem Kuzey. – Od dawna gadał bzdury, dziś nie wytrzymałem i oberwał.

Na te słowa Sila nie powstrzyma śmiechu.

– Przyznaj, że Levent od dawna się o to prosił – doda z rozbawieniem prawnik. Ich wymiana zdań rozładuje napięcie, jakie narastało przez ostatnie odcinki. Na chwilę zapomną o wszystkim – o Bahar, o Levencie, o problemach z policją. W celi zapanuje spokój, a między Silą i Kuzeyem znów pojawi się bliskość, jakiej dawno już nie czuli.

Wspólna odsiadka zbliży Sile i Kuzeya

Wspólne chwile za kratami rzeczywiście zbliżą dwójkę zakochanych, którzy nie mogą być razem. Tymczasem poza więzieniem Bahar i Levent spróbują przedstawić całą sytuację po swojemu. Levent będzie udawał ofiarę, przekonując Cavidan i Naciye, że to Kuzey jest niebezpieczny i nieobliczalny. Ale tym razem nikt już mu nie uwierzy – zwłaszcza Naciye, która coraz wyraźniej widzi, że Levent od dawna manipuluje wszystkimi dla własnych celów.