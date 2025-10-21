Miłość i nadzieja, odcinek 313: Kuzey nie da się nabrać na kolejną grę Leventa. Przejrzy narzeczonego Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Widzowie zobaczą, jak Levent zaczepi Silę i wmówi jej, że Bahar może targnąć się na życie, jeśli trafi do aresztu. Kobieta uwierzy w jego słowa i zacznie wahać się, czy powinna pozwolić, by siostra odpowiedziała za swoje czyny. Wtedy Levent spróbuje pójść o krok dalej – przekonać również Kuzeya, że „chora psychicznie” Bahar wymaga opieki, a nie kary.

- W takiej sytuacji nic nie można zrobić? – zapyta Kuzey, słysząc, że jego żona może sięgnąć po drastyczne rozwiązania, jeśli trafi w ręce policji. Levent, zachowując zimną krew, odparuje spokojnie. Należy obserwować. Popełniła błędy, bo nie chciała cię stracić. Kiedy oddasz ją w ręce policji, jej stan się pogorszy.

Kuzey na skraju dramatycznych wyborów

- Co zatem robić? – spyta prawnik, wciąż starając się zrozumieć, dokąd zmierza rozmowa. - Przygotujemy raport o jej problemach psychicznych – zaproponuje Levent bez mrugnięcia okiem. Kuzey uniesie brwi.

- Chwileczkę, mówisz o fałszywym raporcie? - zapyta Kuzey, a Levent wzruszy ramionami.

- Ona już jest w złym stanie. Przepchnę raport, bo naprawdę potrzebuje pomocy.

- Ty wiesz, co mówisz? – zapyta Kuzey z niedowierzaniem.

- Tak. Powiem Bahar, co ma robić. Sila nie będzie się martwić o siostrę… - prawnik w jednej chwili zrozumie, że ma do czynienia z kolejną próbą manipulacji.

Kuzey nie da się nabrać

Ale to będzie fałszerstwo i oszustwo! – powie stanowczo, po czym wstanie i zakończy rozmowę.Kuzey nie zgodzi się na żadne „ustawione” raporty ani układy. Doskonale będzie wiedział, że Levent chce uratować nie Bahar, lecz samego siebie. Niestety, mimo jego rozsądku, Sila okaże się zbyt ufna – uwierzy w zapewnienia psychiatry i postanowi wziąć winę na siebie, by ochronić siostrę przed więzieniem.

W kolejnych scenach widzowie zobaczą, że gra Leventa dopiero się rozkręci. Bahar zacznie odgrywać rolę ofiary, a Levent – jej „ratownika”. Tylko Kuzey pozostanie nieugięty. Nie pozwoli, by fałszywe diagnozy i psychologiczne gierki po raz kolejny zatruły jego życie.