Miłość i nadzieja, odcinek 312: Naciye powie dość. Wyrzuci Bahar i Leventa po aresztowaniu Kuzeya. Farsa wreszcie się zakończy? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 312 - piątek, 24.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 312 odcinku „Miłości i nadziei” Kuzey, wściekły na manipulacje Leventa i próbę ochrony wrednej Bahar przez Silę, zostanie aresztowany razem z nią w dramatycznej scenie, po tym jak Sila sama odda się w ręce policji, by chronić siostrę. Levent wmówi jej, że Bahar jest nieobliczalna i chora psychicznie, a każde działanie prawnika może skończyć się tragedią. Dziewczyna, choć niewinna, weźmie na siebie winę i napisze Kuzeyowi wzruszający list, w którym prosi, by Bahar nie trafiła do więzienia.

Powrót Leventa, Bahar i Cavidan do rezydencji źle się skończy

Po aresztowaniu Kuzeya i Sili do rezydencji wrócą Bahar, Levent i Cavidan. Naciye szybko zauważy nieobecność syna i zapyta, gdzie jest. Mało tego, zainteresuje się siniakami na twarzy lekarza. Od razu wyczuje, że coś jest mocno nie tak. Levent zagra tego „dobrego” i zgoni winę na porywczego prawnika.

- Gdzie jest Kuzey? - zapyta, zaniepokojona, rozglądając się po pustym salonie. Levent natychmiast spróbuje przedstawić sytuację tak, jakby Kuzey był agresorem.

- Kuzey nie rozumie, że Sila to moja narzeczona, to typowy narcyz - powie, próbując wzbudzić litość, a Cavidan natychmiast mu pomoże. Naciye nie wytrzyma i nie da się oszukać. Nie będzie słuchała obelg na syna. Wreszcie i ona postawi sprawę jasno i przestanie ufać komukolwiek. Nie zgodzi się, by w jej domu źle mówiono o prawniku.

Naciye powie dość. Wywali Leventa i Bahar z domu!

Spojrzenie kobiety stanie się surowe, a głos pewny i zdecydowany.

- Dość! Zamiast tak gadać, powinniście być mu wdzięczni! Milczeć i wynocha z mojego domu! - uzna kobieta, jasno wyrażając się, że wszyscy mają zniknąć z jej domu.

Bahar i Levent zamarzną, nie spodziewając się tak zdecydowanej reakcji matki prawnika. Naciye postawi sprawę jasno: w jej domu nie będzie miejsca na manipulacje, kłamstwa i gry psychologiczne. Także zobaczy, że Levent i Bahar posuwają się za daleko!