Miłość i nadzieja, odcinek 301: Wypadek siostry połączy Silę i Kuzeya. Wypomni jej, że poświęca ich miłość dla Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 301 - sobota, 11.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Wypadek Hulyi będzie sprawdzianem miłości Sili i Kuzeya w 301 odcinku "Miłość i nadzieja". Jak silne okaże się łączące ich uczucie w obliczu dramatycznych wydarzeń? Żadne z nich nie będzie wiedziało, że to Bahar spowodowała wypadek siostry Kuzeya, że ona chciała zabić Hulyę, wypychając ją z balkonu. Kiedy w szpitalu lekarze będą walczyli o życie rannej kobiety, Kuzey wpadnie w rozpacz, że Hulya umrze.
Tak Sila pocieszy Kuzeya po wypadku siostry w 301 odcinku "Miłość i nadzieja"
W najgorszym momencie z Kuzeyem w 301 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie Sila, okazując mu wsparcie, udowadniając, że kocha go całym sercem i w takim tragicznych sytuacjach wcale nie liczy się z uczuciami Bahar.
- Siostrze nic nie będzie... Wyjdzie z tego - zapewni ukochanego Sila.
- Inaczej nie przeżyję. Nic nie może jej się stać... - Kuzey nie zdoła już powstrzymać łez.
- Wyrzuć to z siebie. Nie dręcz się tymi myślami...
- Matka latami chorowała. Siostra była mi i matką i ojcem. Przez Bahar krzyczałem na nią... Wyładowałem na siostrze gniew na Bahar.
- Najbardziej krzywdzi się tych, których się kocha... - przyzna Sila, która przecież go odtrąciła.
- Boję się, że już jej nie zobaczę i nigdy nie będę mógł złożyć głowy na jej ramieniu - rozpacz Kuzeya poruszy Silę.
- Nie bój się. Wygrzebie się z tego... Posłuchaj, siostrze nic złego się nie stanie! Ona jest jak matka, a matki wszystko wybaczają...
- O czym mówisz?
- Być siostrą, to jak być matką. To matczyna troska o rodzeństwo. Siostry zawsze wybaczają. Nie chowają urazy...
- Poświęcasz się dla Bahar... Nas poświęcasz... - wypomni ukochanej Kuzey.
Sila i Kuzey w 301 odcinku "Miłość i nadzieja wezwani do szpitala przed operacją Hulyi
Wzruszającą rozmowę Sili i Kuzeya w 301 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie telefon ze szpitala, że Hulya przed operacją chce ich zobaczyć, by coś im powiedzieć...