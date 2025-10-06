Miłość i nadzieja, odcinek 298: Kuzey i Sila znów będą razem! Wyrzuci Bahar z domu, kiedy wyjdzie na jaw jej intryga - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-06 16:30

W 298 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Bahar dostanie to, na co zasłużyła! Kuzey odkryje, że żona uknuła intrygę, żeby Sila została żoną Leventa. Wreszcie zobaczy kompromitujące lekarza nagrania, na którym Bahar go całuje, żeby potem go szantażować. Wściekły prawnik wyrzuci żonę z domu i na jej oczach wyzna Sili miłość. Tym samym w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" ziści się największy koszmar Bahar i poniesie surową karę za wszystkie swoje podłe czyny. Nie na długo... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 298 - środa, 8.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" przejrzy na oczy i przekona się, jak wyrachowaną intrygantką jest Bahar! W chwili, kiedy szalejąc ze wściekłości wpadnie do sypialni i niemal wyciągnie żonę z łóżka, stanie się jasne, że poznał całą prawdę o szantażu wobec Leventa, filmiku z pocałunkiem w gabinecie lekarza z psychiatryka. Nagranie zdobędzie siostra Kuzeya, Hulya, która ujawni je również Sili. Tym samym podstęp Bahar ujrzy światło dzienne. 

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 306: Kuzey odnajdzie byłą kobietę Leventa. Oto kim jest Acelya! Tak wyjdzie na jaw, że była ofiarą narzeczonego Sili - ZDJĘCIA

Tak Kuzey i Hulya zdemaskują intrygę Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu!
Super Seriale SE Google News

- Bahar, wstawaj! Wynoś się z mojego domu!

- Co się stało? - zapyta fałszywa intrygantka, zaskoczona nagłym wybuchem męża.

- Wiem o wszystkim! Wynoś się!

- Nic nie rozumiem!

- Nie rozumiesz? Nie kłam! To popatrz! - rzuci Kuzey do Bahar i w tym momencie w sypialni zjawi się Hulya z nagraniem na telefonie. 

- Teraz rozumiesz? Kto całuje Leventa? Co knułaś? - siostra Kuzeya zacznie dociekać prawdy.

- Wstydź się! - rzuci w jej stronę z odrazą Sila. 

- Ciekawe nagranie, prawda?

- Kuzey, wszystko ci wyjaśnię...

- Milcz! Ani słowa więcej! Wiedziałaś, że kocham Silę i snułaś swoją intrygę! Wyszłaś za mnie i co potem zrobiłaś?! Pocałowałaś Leventa! Precz stąd!

Sila nie stanie w obronie Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

Awantura, którą w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wywoła, żeby pozbyć się Bahar raz na zawsze, wzbudzi prawdziwe poruszenie w domu prawnika. Hulya nie będzie kryła satysfakcji, że znienawidzona bratowa opuści rezydencję. Nawet Sila nie stanie w obronie siostry, która odebrała jej ukochanego, zmusiła Kuzeya do ślubu, a teraz szantażem wymusiła na Levencie zaręczyny.

Kiedy Kuzey zaciągnie Bahar do salonu, z całej siły rzuci nią na podłogę. Kobieta padnie do stóp Leventa. Jeszcze desperacko będzie próbowała się bronić, wyjaśnić mężowi, że jest niewinna, ale na niewiele się to zda. 

- Kuzeyu, proszę, wysłuchaj mnie!

- Co się dzieje? - zapyta Levent, nie wierząc w to, co zobaczy.

- Wiem o wszystkim! Nigdy więcej tu nie przychodź! - Kuzey przepędzi też lekarza. 

Sila i Kuzey wyznają sobie miłość w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nagle Kuzey odwróci się w stronę Sili i w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" da Bahar wyraźnie do zrozumienia, że to jej siostra jest jego jedyną miłością. 

- Kocham cię Silo...

- Ja ciebie też Kuzeyu...

Po tych słowach Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" obudzi się z krzykiem w małżeńskiej sypialni. Obok będzie stał Kuzey, który usłyszy tylko jak żona przez sen wymawia imię jego siostry. Wszystko okaże się tylko koszmarem Bahar, która przed ukochanym będzie zgrywała niewiniątko. 

Miłość i nadzieja, odcinek 298: Kuzey i Sila znów będą razem! Wyrzuci Bahar z domu, kiedy wyjdzie na jaw jej intryga - ZDJĘCIA
27 zdjęć