Miłość i nadzieja, odcinek 298: Kuzey i Sila znów będą razem! Wyrzuci Bahar z domu, kiedy wyjdzie na jaw jej intryga - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 298 - środa, 8.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Kuzey w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" przejrzy na oczy i przekona się, jak wyrachowaną intrygantką jest Bahar! W chwili, kiedy szalejąc ze wściekłości wpadnie do sypialni i niemal wyciągnie żonę z łóżka, stanie się jasne, że poznał całą prawdę o szantażu wobec Leventa, filmiku z pocałunkiem w gabinecie lekarza z psychiatryka. Nagranie zdobędzie siostra Kuzeya, Hulya, która ujawni je również Sili. Tym samym podstęp Bahar ujrzy światło dzienne.
Tak Kuzey i Hulya zdemaskują intrygę Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"
- Bahar, wstawaj! Wynoś się z mojego domu!
- Co się stało? - zapyta fałszywa intrygantka, zaskoczona nagłym wybuchem męża.
- Wiem o wszystkim! Wynoś się!
- Nic nie rozumiem!
- Nie rozumiesz? Nie kłam! To popatrz! - rzuci Kuzey do Bahar i w tym momencie w sypialni zjawi się Hulya z nagraniem na telefonie.
- Teraz rozumiesz? Kto całuje Leventa? Co knułaś? - siostra Kuzeya zacznie dociekać prawdy.
- Wstydź się! - rzuci w jej stronę z odrazą Sila.
- Ciekawe nagranie, prawda?
- Kuzey, wszystko ci wyjaśnię...
- Milcz! Ani słowa więcej! Wiedziałaś, że kocham Silę i snułaś swoją intrygę! Wyszłaś za mnie i co potem zrobiłaś?! Pocałowałaś Leventa! Precz stąd!
Sila nie stanie w obronie Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"
Awantura, którą w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wywoła, żeby pozbyć się Bahar raz na zawsze, wzbudzi prawdziwe poruszenie w domu prawnika. Hulya nie będzie kryła satysfakcji, że znienawidzona bratowa opuści rezydencję. Nawet Sila nie stanie w obronie siostry, która odebrała jej ukochanego, zmusiła Kuzeya do ślubu, a teraz szantażem wymusiła na Levencie zaręczyny.
Kiedy Kuzey zaciągnie Bahar do salonu, z całej siły rzuci nią na podłogę. Kobieta padnie do stóp Leventa. Jeszcze desperacko będzie próbowała się bronić, wyjaśnić mężowi, że jest niewinna, ale na niewiele się to zda.
- Kuzeyu, proszę, wysłuchaj mnie!
- Co się dzieje? - zapyta Levent, nie wierząc w to, co zobaczy.
- Wiem o wszystkim! Nigdy więcej tu nie przychodź! - Kuzey przepędzi też lekarza.
Sila i Kuzey wyznają sobie miłość w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"
Nagle Kuzey odwróci się w stronę Sili i w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" da Bahar wyraźnie do zrozumienia, że to jej siostra jest jego jedyną miłością.
- Kocham cię Silo...
- Ja ciebie też Kuzeyu...
Po tych słowach Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" obudzi się z krzykiem w małżeńskiej sypialni. Obok będzie stał Kuzey, który usłyszy tylko jak żona przez sen wymawia imię jego siostry. Wszystko okaże się tylko koszmarem Bahar, która przed ukochanym będzie zgrywała niewiniątko.