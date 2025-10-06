Miłość i nadzieja, odcinek 298: Kuzey i Sila znów będą razem! Wyrzuci Bahar z domu, kiedy wyjdzie na jaw jej intryga - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 298 - środa, 8.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" przejrzy na oczy i przekona się, jak wyrachowaną intrygantką jest Bahar! W chwili, kiedy szalejąc ze wściekłości wpadnie do sypialni i niemal wyciągnie żonę z łóżka, stanie się jasne, że poznał całą prawdę o szantażu wobec Leventa, filmiku z pocałunkiem w gabinecie lekarza z psychiatryka. Nagranie zdobędzie siostra Kuzeya, Hulya, która ujawni je również Sili. Tym samym podstęp Bahar ujrzy światło dzienne.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 306: Kuzey odnajdzie byłą kobietę Leventa. Oto kim jest Acelya! Tak wyjdzie na jaw, że była ofiarą narzeczonego Sili - ZDJĘCIA

Tak Kuzey i Hulya zdemaskują intrygę Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Bahar, wstawaj! Wynoś się z mojego domu! - Co się stało? - zapyta fałszywa intrygantka, zaskoczona nagłym wybuchem męża. - Wiem o wszystkim! Wynoś się! - Nic nie rozumiem! - Nie rozumiesz? Nie kłam! To popatrz! - rzuci Kuzey do Bahar i w tym momencie w sypialni zjawi się Hulya z nagraniem na telefonie. - Teraz rozumiesz? Kto całuje Leventa? Co knułaś? - siostra Kuzeya zacznie dociekać prawdy. - Wstydź się! - rzuci w jej stronę z odrazą Sila. - Ciekawe nagranie, prawda? - Kuzey, wszystko ci wyjaśnię... - Milcz! Ani słowa więcej! Wiedziałaś, że kocham Silę i snułaś swoją intrygę! Wyszłaś za mnie i co potem zrobiłaś?! Pocałowałaś Leventa! Precz stąd!

Sila nie stanie w obronie Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

Awantura, którą w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wywoła, żeby pozbyć się Bahar raz na zawsze, wzbudzi prawdziwe poruszenie w domu prawnika. Hulya nie będzie kryła satysfakcji, że znienawidzona bratowa opuści rezydencję. Nawet Sila nie stanie w obronie siostry, która odebrała jej ukochanego, zmusiła Kuzeya do ślubu, a teraz szantażem wymusiła na Levencie zaręczyny.

Kiedy Kuzey zaciągnie Bahar do salonu, z całej siły rzuci nią na podłogę. Kobieta padnie do stóp Leventa. Jeszcze desperacko będzie próbowała się bronić, wyjaśnić mężowi, że jest niewinna, ale na niewiele się to zda.

- Kuzeyu, proszę, wysłuchaj mnie! - Co się dzieje? - zapyta Levent, nie wierząc w to, co zobaczy. - Wiem o wszystkim! Nigdy więcej tu nie przychodź! - Kuzey przepędzi też lekarza.

Sila i Kuzey wyznają sobie miłość w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nagle Kuzey odwróci się w stronę Sili i w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" da Bahar wyraźnie do zrozumienia, że to jej siostra jest jego jedyną miłością.

- Kocham cię Silo... - Ja ciebie też Kuzeyu...

Po tych słowach Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" obudzi się z krzykiem w małżeńskiej sypialni. Obok będzie stał Kuzey, który usłyszy tylko jak żona przez sen wymawia imię jego siostry. Wszystko okaże się tylko koszmarem Bahar, która przed ukochanym będzie zgrywała niewiniątko.