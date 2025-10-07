Miłość i nadzieja, odcinek 301: Ta tragedia połączy Silę i Kuzeya. Wypomni jej, że poświęca ich miłość dla Bahar - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-07 14:19

W 301 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey zbliżą się do siebie jeszcze bardziej po tragedii, jaka rozegra się w jego rodzinie. Hulya przeżyje wypadek, ale mimo to Kuzey wpadnie w rozpacz, że nigdy więcej nie zobaczy siostry. Szczególnie, że nie zdoła jej przeprosić za to, jak wyładował na niej swój gniew na Bahar. Widząc łzy ukochanego Sila w 301 odcinku "Miłość i nadzieja" znajdzie słowa, które przyniosą mu pocieszenie. Nagle Kuzey wypomni Sili, że poświęciła ich miłość dla siostry. Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 301 - sobota, 11.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Wypadek Hulyi będzie sprawdzianem miłości Sili i Kuzeya w 301 odcinku "Miłość i nadzieja". Jak silne okaże się łączące ich uczucie w obliczu dramatycznych wydarzeń? Żadne z nich nie będzie wiedziało, że to Bahar spowodowała wypadek siostry Kuzeya, że ona chciała zabić Hulyę, wypychając ją z balkonu. Kiedy w szpitalu lekarze będą walczyli o życie rannej kobiety, Kuzey wpadnie w rozpacz, że Hulya umrze.

Tak Sila pocieszy Kuzeya po wypadku siostry w 301 odcinku "Miłość i nadzieja"

W najgorszym momencie z Kuzeyem w 301 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie Sila, okazując mu wsparcie, udowadniając, że kocha go całym sercem i w takim tragicznych sytuacjach wcale nie liczy się z uczuciami Bahar. 

- Siostrze nic nie będzie... Wyjdzie z tego - zapewni ukochanego Sila.

- Inaczej nie przeżyję. Nic nie może jej się stać... - Kuzey nie zdoła już powstrzymać łez. 

- Wyrzuć to z siebie. Nie dręcz się tymi myślami...

- Matka latami chorowała. Siostra była mi i matką i ojcem. Przez Bahar krzyczałem na nią... Wyładowałem na siostrze gniew na Bahar.

- Najbardziej krzywdzi się tych, których się kocha... - przyzna Sila, która przecież go odtrąciła. 

- Boję się, że już jej nie zobaczę i nigdy nie będę mógł złożyć głowy na jej ramieniu - rozpacz Kuzeya poruszy Silę. 

- Nie bój się. Wygrzebie się z tego... Posłuchaj, siostrze nic złego się nie stanie! Ona jest jak matka, a matki wszystko wybaczają...

- O czym mówisz?

- Być siostrą, to jak być matką. To matczyna troska o rodzeństwo. Siostry zawsze wybaczają. Nie chowają urazy...

- Poświęcasz się dla Bahar... Nas poświęcasz... - wypomni ukochanej Kuzey.

Sila i Kuzey w 301 odcinku "Miłość i nadzieja wezwani do szpitala przed operacją Hulyi

Wzruszającą rozmowę Sili i Kuzeya w 301 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie telefon ze szpitala, że Hulya przed operacją chce ich zobaczyć, by coś im powiedzieć...

