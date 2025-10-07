Miłość i nadzieja, odcinek 301: Ta tragedia połączy Silę i Kuzeya. Wypomni jej, że poświęca ich miłość dla Bahar - ZDJĘCIA

- Siostrze nic nie będzie... Wyjdzie z tego - zapewni ukochanego Sila.

- Inaczej nie przeżyję. Nic nie może jej się stać... - Kuzey nie zdoła już powstrzymać łez.

- Wyrzuć to z siebie. Nie dręcz się tymi myślami...

- Matka latami chorowała. Siostra była mi i matką i ojcem. Przez Bahar krzyczałem na nią... Wyładowałem na siostrze gniew na Bahar.

- Najbardziej krzywdzi się tych, których się kocha... - przyzna Sila, która przecież go odtrąciła.

- Boję się, że już jej nie zobaczę i nigdy nie będę mógł złożyć głowy na jej ramieniu - rozpacz Kuzeya poruszy Silę.

- Nie bój się. Wygrzebie się z tego... Posłuchaj, siostrze nic złego się nie stanie! Ona jest jak matka, a matki wszystko wybaczają...

- O czym mówisz?

- Być siostrą, to jak być matką. To matczyna troska o rodzeństwo. Siostry zawsze wybaczają. Nie chowają urazy...

- Poświęcasz się dla Bahar... Nas poświęcasz... - wypomni ukochanej Kuzey.