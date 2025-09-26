Miłość i nadzieja, odcinek 296-301. Sila i Kuzey nie poznają prawdy o wypadku Hulyi. Zeynep uratuje porwanego Cihana. Streszczenia odcinków od 6.10 do 11.10.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 296 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya wykorzystuje różne sposoby, by przechwycić telefon Bahar. Cihan szuka łuski, Ege go ubiega. Kuzey kpi z Leventa. Zeynep widzi, że Cihan ma konszachty z Taylanem.

"Miłość i nadzieja" odcinek 297 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Taylan pozoruje porwanie Cihana. Cavidan i Bahar szukają telefonu w śmieciach. Zeynep rusza na ratunek Cihanowi. Hulya usiłuje odzyskać dane z telefonu Bahar. Wychodzi na jaw prawda o studiach Bahar.

"Miłość i nadzieja" odinek 298 - środa, 8.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila krytykuje decyzję Bahar co do studiów. Cihan mówi Zeynep, kto jest jej ojcem. Feraye to potwierdza w bardzo szczerej rozmowie. Hulyi udaje się zreperować telefon Bahar, lecz szybko go traci.

"Miłość i nadzieja" odcinek 299 - czwartek, 9.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya gra z Bahar w otwarte karty. Cavidan ją szantażuje. Zejnep nie składa zeznań, tylko czyni wyrzuty matce. Cihan konfrontuje się z Egem. Sila znajduje suknię ślubną z tajemniczym listem.

"Miłość i nadzieja" odcinek 300 - piątek, 10.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ege musi przyznać się Zeynep, że wiedział, kto jest jej ojcem. Levent i Bahar chcą odebrać Hulyi telefon z kompromitującymi materiałami. Dochodzi do tragicznego wypadku. Sila usuwa usterkę w samochodzie Kuzeya.

"Miłość i nadzieja" odcinek 301 - sobota, 11.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Z raportu policji wynika, że ktoś zginął od strzału z pistoletu Cihana. Bahar, Cavidan i Levent ukrywają prawdę o wypadku Hulyi. Seda jest przerażona wiadomością o rozwiązaniu sprawy potrącenia Melodi. Hulia żąda, by przed operacją odwiedzili ją Kuzey i Sila.

