Miłość i nadzieja, odcinki 290-295. Sila i Levent zaręczeni. Hulya i Yildiz poznają prawdę o spisku Bahar? Streszczenia odcinków od 29.09 do 4.10.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 290 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Taylan w obliczu rodziny opowiada Zeynep swoją historię. Melis wyrzuca ich z domu. Sila zgadza się pójść z Leventem na kolację. Przy sąsiednim stoliku pojawia się Kuzey i Bahar. Dochodzi do konfliktu.

"Miłość i nadzieja" odcinek 291 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila przyjmuje oświadczyny Leventa. Ege żąda, by Taylan dał spokój Gonul i Zeynep. Kuzey oznajmia Sili, że dla niej rozwiedzie się z Bahar. Bahar postanawia szantażować Leventa. Kuzey proponuje Sili spotkanie przy ich drzewie.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 291: Sila przyjmie oświadczyny Leventa na złość Kuzeyowi! Obieca, że rozwiedzie się z Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 292 - środa, 1.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey czeka w lesie na Silę. Taylan bierze pieniądze od Egego, lecz przy Zaynep odwraca kota ogonem. Bahar zarzuca Hulyi knowania. Hulya wygarnia jej prawdę o udawanym samobójstwie.

"Miłość i nadzieja" odcinek 293 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Belkis widzi Sedę z medalionem w ręku i uznaje za złodziejkę. Uroczystość zaręczyn Leventa z Silą. Taylanowi udaje się wrócić do Gonul. Feraye i Hulya świadkami niezręcznej sytuacji w czasie zaręczyn Sili. Bahar nadal szantażuje Leventa.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 293: Zaręczyny Sili i Leventa. Zazdrosny Kuzey nie zniesie tego, że weźmie ślub z lekarzem - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 294 - piątek, 3.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar usiłuje oskarżyć Hulyę o rzucanie uroku. Taylan w obecności Egego niechcący strzela w z pistoletu. Hulya i Yildiz poznają mroczne sekrety Bahar. Bahar i Kuzey zamierzają kupić Bahar suknię ślubną.

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya i Yildiz są bliskie poznania prawdy o Bahar i Levencie. Zeynep podejrzewa ojca o konszachty z Cihanem. Bahar zarzuca matce, że szantażuje ją i Leventa. Cihan przyznaje, że zabił Cenka.