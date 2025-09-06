Miłość i nadzieja, odcinek 291: Sila przyjmie oświadczyny Leventa na złość Kuzeyowi! Obieca, że rozwiedzie się z Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 291 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Oświadczyny Leventa w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" będą ogromnym zaskoczeniem dla Sili. Ledwo co zgodzi się na randkę z lekarzem z kliniki psychiatrycznej, jedyną osobą, która zna o niej całą prawdę, wie, co przeszła przez wyrachowaną matkę Cavidan i swoją siostrę Bahar, wie też, że odzyskała pamięć, a już stanie w obliczu poważnej życiowej decyzji.

To Bahar w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" zmusi Leventa, żeby oświadczył się Sili

To nie przypadek, że właśnie teraz Levent w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" poprosi Silę, żeby została jego żoną. Lekarz padnie bowiem ofiarą szantażu Bahar, która zastawi na niego pułapkę, nagra filmik z udziałem doktora w jego gabinecie w psychiatryku i będzie miała go w garści. W ten sposób Bahar będzie chciała pozbyć się Sili, którą przecież Kuzey nadal kocha!

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinki 285-290. Sila nie przyzna się Kuzeyowi, że odzyskała pamięć! Bahar zaszantażuje doktora Leventa. Streszczenia odcinków 22-27.09.2025 - ZDJĘCIA

Kuzey i Bahar na randce Sili i Leventa w 290 odcinku "Miłość i nadzieja"

Przed oświadczynami Levent już w 290 odcinku "Miłość i nadzieja" zaprosi Silę na kolację w restauracji, a ona nie będzie miała pojęcia, że zjawią się tam także Bahar i Kuzey. Na domiar złego usiądą przy sąsiednim stoliku. Kuzey nadal nie będzie starał się ukryć zazdrości o Silę, wypije za dużo i zacznie rzucać złośliwe komentarze w stronę Leventa. Lekarz zachowa jednak spokój, by nie doszło do konfliktu z prawnikiem.

Coraz bardziej wściekła Bahar nie zrobi nic, żeby powstrzymać męża. Jakby tego było mało, pijany Kuzey obleje ją wodą i wywoła jeszcze większy skandal w restauracji.

Tak Kuzey zareaguje na zaręczyny Sili i Leventa w 291 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila, nie zważając na Kuzeya, zerkając co jakiś czas w stronę ukochanego, przyjmie oświadczyny Leventa. Wszyscy goście w restauracji zaczną bić brawo narzeczonym. Tylko Kuzey nie przyłączy się do gratulacji. Z gniewnym wyrazem twarzy zapije swój ból kolejnym drinkiem.

Kuzey obieca Sili rozwód z Bahar w 291 odcinku "Miłość i nadzieja"

Jeszcze tego samego dnia w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey obieca Sili, że dla niej rozwiedzie się z Bahar. Ona jednak nie będzie chciała o tym słyszeć. Za nic w świecie nie chce niszczyć szczęścia młodszej siostry, odbierać jej męża. Nie zważając na protesty Sili, Kuzey zaproponuje ukochanej spotkanie przy ich drzewie. Długo będzie czekał aż się tam pojawi... Sila przyjdzie, ale nie pokaże się Kuzeyowi.