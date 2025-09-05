Miłość i nadzieja, odcinki 285-290. Sila nie przyzna się Kuzeyowi, że odzyskała pamięć! Bahar zaszantażuje doktora Leventa. Streszczenia odcinków 22-27.09.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 285 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W sprawie dziwnych esemesów do Leventa Bahar staje w obronie matki. Sila kolejny raz zapewnia Bahar, że pragnie jej szczęścia. Ege kupuje łóżeczko dla córki. Melis jest szczęśliwa. Do Gonul po latach przychodzi Taylan Unsal.

"Miłość i nadzieja" odcinek 286 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar zastawia pułapkę na dr. Leventa. Do Gonul przychodzi Taylan, rzekomy ojciec Zeynep. Cavidan poniża Silę. Egemu udaje się zbliżyć Zeynep do Melis.

"Miłość i nadzieja" odcinek 287 - środa, 24.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Wieść o pojawieniu się Taylana wywołuje wielką konsternację. Bahar szantażuje dr. Leventa. Sila nie chce się przyznać Kuzeyowi, że nie ma amnezji. Bahar kompromituje Naciye przy gościach.

"Miłość i nadzieja" odcinek 288 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Gonul niezręcznie tłumaczy, kim jest Tajlan. Cavidan domaga się przeprosin od Naciye. Bahar coraz bardziej wikła Leventa w swoją intrygę. Taylan spiskuje z Cihanem. Melis zaprzyjaźnia się z Feraye.

"Miłość i nadzieja" odcinek 289 - piątek, 26.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep pomaga Cihanowi pisać CV. Taylan poznaje Feraye. Levent decyduje się poprosić Silę o rękę. Kuzey się temu sprzeciwia. Cihan nakazuje Taylanowi, by spotkał się z Zeynep.

"Miłość i nadzieja" odcinek 290 - sobota, 27.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Taylan w obliczu rodziny opowiada Zeynep swoją historię. Melis wyrzuca ich z domu. Sila zgadza się pójść z Leventem na kolację. Przy sąsiednim stoliku pojawia się Kuzey i Bahar. Dochodzi do konfliktu.