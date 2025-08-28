Miłość i nadzieja, odcinek 284: Sila i Kuzey przyłapani przez Bahar! Nie ukryją przed nią, jak się kochają - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 284 - sobota, 20.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zazdrość Bahar o Kuzeya w 284 odcinku "Miłość i nadzieja" doprowadzi do tego, że zdradę męża z Silą zobaczy nawet we... śnie! Kiedy pewnego ranka obudzi się w pustym łóżku, a obok nigdzie nie będzie ukochanego, usłyszy dobiegające z korytarza głosy Kuzeya i swojej starszej siostry. Po cichu wyjdzie z sypialni i zobaczy ich razem! To będzie dla Bahar wystarczający dowód zdrady.

Czułe wyznania Sili i Kuzeya w 284 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wpatrzony w Silę jak w obrazek Kuzey w 284 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie ją zapewniał o swojej miłości, o tym, że nie mogą dłużej udawać przed Bahar i całą rodziną, że nic do siebie nie czują. Przecież uczucie, które ich połączyło z każdym dniem jest coraz silniejsze. I nawet ślub Kuzeya z Bahar nie zniszczył tak pięknej miłości. Chociaż serce Sili rozpadło się na kawałki, kiedy zobaczyła, jak ukochany poślubia jej siostrę.

Bahar wkroczy między Silę i Kuzeya w 284 odcinku "Miłość i nadzieja"

Z każdą chwilą w 284 odcinku "Miłość i nadzieja" w Bahar będzie narastał coraz większy gniew na Silę i Kuzeya! Przysłuchując się ich czułym wyznaniem, widząc, jak na siebie patrzą, jak z trudem się powstrzymują przed pocałunkiem, nagle krzyknie imię męża. I wkroczy pomiędzy zakochanych, nie pozwalając na ich pocałunek. W tym momencie Bahar się obudzi. To będzie tylko sen, ale i tak zauważy, że Kuzeya nie ma obok niej w łóżku.

Czyżby największy koszmar Bahar o Sili i Kuzeyu miał się spełnić w 284 odcinku "Miłość i nadzieja"? Po wyjściu przed dom zobaczy na własne oczy, jak mąż trzyma za rękę jej siostrę. Od razu zapyta, czy im nie przeszkadza... Nienawiść Bahar do Sili będzie widoczna w jej spojrzeniu.