Miłość i nadzieja, odcinek 294: Zaręczona Sila wpadnie w objęcia Kuzeya! Levent szybko ich rozdzieli - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-09-13 12:49

W 294 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila nie będzie szczęśliwa po zaręczynach z doktorem Leventem! Bliskość Kuzeya sprawi, że trudno jej będzie nawet udawać, że kocha Leventa i pragnie ich ślubu. Tylko ze względu na Bahar zaręczona Sila będzie udawała, że chce zostać żoną lekarza z kliniki psychiatrycznej. Przeznaczenie jednak znów połączy Silę i Kuzeya w 294 odcinku "Miłość i nadzieja". Wpadną sobie w ramiona. A kiedy Levent zobaczy, jak się kochają, od razu ich rozdzieli. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 294 - piątek, 3.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zaręczona Sila w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie się czuła coraz bardziej nieswojo w pobliżu Leventa. Szczególnie, że narzeczony stanie się stałym gościem w domu Kuzeya, w którym zostanie jego "wybranka". Szantaż Bahar podziała na Leventa na tyle skutecznie, że będzie dążył do szybkiego ślubu z Silą, nie zważając na protesty rywala, na kpiny rywala z ich związku i planów na przyszłość. Dla Kuzeya będzie jasne, że Sila nie kocha Leventa, że ślub z nim jest konsekwencją jego małżeństwa z Bahar. 

Kuzey po kąpieli wpadnie na Silę w 294 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 294 odcinku "Miłość i nadzieja" emocje po przyjęciu zaręczynowym Sili i Leventa nieco opadną. Lekarz wpadnie z wizytą do narzeczonej, zajrzy do jej sypialni i niechcący obleje się woda. Sila pójdzie o łazienki po ręcznik i w korytarzu wpadnie w ramiona Kuzeya. Dosłownie! Bo jej ukochany będzie akurat wychodził w szlafroku po kąpieli. 

Levent rozdzieli Silę i Kuzeya w 294 odcinku "Miłość i nadzieja"

Ułamek sekundy wystarczy, by w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey dali się ponieść miłości. Nie wymienią ani słowa, tylko pełne uczucia spojrzenia, które będą dowodem na to, jak bardzo się kochają i świata poza sobą nie widzą. Nagle między nich wkroczy Levent. Kiedy pojawi się narzeczony Sila odsunie się od Kuzeya, a on pośle lekarzowi pełne gniewu spojrzenie. 

Kuzey w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" kupi Sili suknię ślubną na ślub z Leventem 

Na tym jednak nie koniec, bo zaręczyny Sili i Leventa wcale nie zniechęcą Kuzeya do tego, by być blisko niej. Nie zważając na Bahar, na szaleńczą zazdrość żony. Oczywiście Kuzey w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie miał pojęcia, że Bahar szantażuje Leventa. Kolejny mroczny sekret bratowej pozna Hulya razem z gosposią Yildiz. Tymczasem Bahar przekona Kuzeya, że powinni kupić Sili suknię ślubną...

Miłość i nadzieja odc. 294. Sila, Kuzey
29 zdjęć
