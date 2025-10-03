Miłość i nadzieja, odcinek 294: Kuzey i Bahar po zaręczynach Sili i Leventa kupią jej w prezencie suknię ślubną - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 294 - piątek, 3.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zaskakujący zwrot akcji w 294 odcinku "Miłość i nadzieja"! Podczas gdy Hulya i Yildiz spróbują zdemaskować Bahar. Siostra Kuzeya i gosposia wymyślą kolejne sposoby, żeby ujawnić jej prawdziwe oblicze i intrygę, w którą wciągnęła Leventa. Podczas przeszukiwania domu trafią na pamiętnik Bahar, w którym ta opisała w jakich okolicznościach znalazła Silę w klinice psychiatrycznej, kiedy jeszcze siostra cierpiała na amnezję.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 296-301. Sila i Kuzey nie poznają prawdy o wypadku Hulyi. Zeynep uratuje porwanego Cihana. Streszczenia odcinków od 6.10 do 11.10.2025 - ZDJĘCIA

Tak Sila wpadnie w objęcia Kuzeya w 294 odcinku "Miłość i nadzieja"

Tuż po zaręczynach Sila i Kuzey zrządzeniem losu w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" wpadną sobie w ramiona, lecz Levent szybko ich rozdzieli. Na własne oczy przekona się, że narzeczona wciąż kocha męża swojej siostry.

Tymczasem Bahar wpadnie na pomysł, jak przekonać Kuzeya, że jego siostra jest wiedźmą. Oskarży Hulyę o rzucenie złego uroku na jej związek. Podrzuci nawet na to dowód w swojej sypialni - szpilki w marynarce męża, a także związane łyżki. Oczywiście jak zawsze po stronie Bahar stanie Cavidan, który doleje oliwy do ognia. Na szczęście Kuzey nie uwierzy w bzdury wymyślone przez żonę.

Levent w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" ogłosi szybki ślub z Silą

Atmosfera w domu Kuzeya w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie się coraz bardziej napięta. Także podczas rodzinnego obiadu, w którym weźmie udział także Levent. A kiedy Kuzey będzie zachwalał talent kulinarny Sili, lekarz sprowokuje go jeszcze bardziej sugestią, że szybko wezmą ślub i Sila wreszcie wyprowadzi się od prawnika.

Bahar i Kuzey w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" kupią Sili suknię ślubną?

Ostatecznie w 294 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar wykorzysta ślub Sili i Leventa, żeby zakpić z miłości męża do swojej siostry. Zanim narzeczeni wybiorą się razem na ślubne zakupy, wredna Bahar zapowie, że ona i Kuzey kupią Sili suknię ślubną.