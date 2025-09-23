Miłość i nadzieja, odcinek 289: Kuzey nie pozwoli na ślub Sili i Leventa! Oskarży lekarza, że chce ją wykorzystać. Posunie się za daleko - ZDJĘCIA

- Sila, co to za bzdury o małżeństwie? Nigdy nie pozwolę na coś takiego!

- O czym ty mówisz? Co takiego?

- Słyszałaś! Levent chce się z tobą ożenić! A ja na to nie pozwalam! Koniec kropka!

- To nieprawda...

- Czyżby? Słyszałem twoją matkę! To hańba!

- Hańba? I ty to mówisz?

- Sugerujesz, że mój ślub z Bahar stanowił większą hańbę?

- Nie powiedziałam tego!

- W sejfie nie ma dokumentów, które podarłaś, twierdząc, że to twój wypis ze szpitala!

- Nic nie rozumiem...

- Wszystko pamiętasz, ale wciąż nie mogę tego udowodnić! Nie pozwolę ci na ten ślub!

- Jakim prawem? Za kogo ty się masz?!

- Bez dyskusji! On był twoim psychiatrą! To byłoby nieetyczne!

- Był moim lekarzem, ale już nie jest!

- Ten człowiek zna wszystkie twoje słabości i wykorzystuje je przeciwko tobie!

- Nieprawda!

- Robisz to, by mi dokuczyć i wzbudzić we mnie zazdrość? Jeśli tak, to ci się udało. I jeśli znowu go zobaczę, to rozwalę mu łeb!