Miłość i nadzieja, odcinek 289: Kuzey nie pozwoli na ślub Sili i Leventa! Oskarży lekarza, że chce ją wykorzystać. Posunie się za daleko - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-23 14:24

W 289 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey wpadnie w szał na wieść, że Sila i Levent wezmą ślub. Nadal nie udowodni, że ukochana wszystko pamięta i coraz częściej przestanie panować nad zazdrością. W przypływie gniewu zacznie krzyczeć na Silę, że nie pozwoli jej na ślub z Leventem. A kiedy lekarz z kliniki psychiatrycznej zjawi się w jego domu, Kuzeyowi w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" kompletnie odbije. Oskarży Leventa, że chce wykorzystać Silę, że to nieetyczne, by lekarz żenił się ze swoją pacjentką. Zachowanie Kuzeya wyprowadzi z równowagi nie tylko Silę, ale i Leventa. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 289 - sobota, 27.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Intryga Bahar w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" okaże się na tyle skuteczna, że szantażowany Levent postanowi oświadczyć się Sili. Zakłamana, przebiegła kobieta wmówi lekarzowi, że Sila już nie kocha Kuzeya, wymazała go z pamięci, bo jako jej mąż jest dla niej niedostępny. Zmusi Leventa do zaręczyn z Silą, grożąc, że jeśli tego nie zrobi ujawni wszystkim kompromitujące go nagranie. To wystarczy, by Levent wystraszył się szantażu Bahar. 

Nie przegap:Miłość i nadzieja, odcinki 290-295. Sila i Levent zaręczeni. Hulya i Yildiz poznają prawdę o spisku Bahar? Streszczenia odcinków od 29.09 do 4.10.2025 - ZDJĘCIA

Gwałtowna reakcja Kuzeya na ślub Sili i Leventa w 289 odcinku "Miłość i nadzieja"

Tymczasem Kuzey w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" upewni się, że Sila i Levent wkrótce wezmą ślub, bo zawiadomi go o tym Cavidan, równie wyrachowana i fałszywa jak Bahar! Zazdrosny prawnik przestanie nad sobą panować i w przypływie złości wyładuje się na Sili. Uprzedzi ukochaną, że nie pozwoli na jej ślub z Leventem! Nigdy nie zostanie żoną lekarza. 

M jak miłość. Takie relacje mają Dorota i Bartek poza planem. Serialowe małżeństwo nie umie tego ukryć
Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

Miłość i nadzieja, odcinek 294: Zaręczona Sila wpadnie w objęcia Kuzeya! Levent…

- Sila, co to za bzdury o małżeństwie? Nigdy nie pozwolę na coś takiego!

- O czym ty mówisz? Co takiego?

- Słyszałaś! Levent chce się z tobą ożenić! A ja na to nie pozwalam! Koniec kropka!

- To nieprawda...

- Czyżby? Słyszałem twoją matkę! To hańba!

- Hańba? I ty to mówisz?

- Sugerujesz, że mój ślub z Bahar stanowił większą hańbę?

- Nie powiedziałam tego!

- W sejfie nie ma dokumentów, które podarłaś, twierdząc, że to twój wypis ze szpitala!

- Nic nie rozumiem...

- Wszystko pamiętasz, ale wciąż nie mogę tego udowodnić! Nie pozwolę ci na ten ślub!

- Jakim prawem? Za kogo ty się masz?!

- Bez dyskusji! On był twoim psychiatrą! To byłoby nieetyczne!

- Był moim lekarzem, ale już nie jest!

- Ten człowiek zna wszystkie twoje słabości i wykorzystuje je przeciwko tobie!

- Nieprawda!

- Robisz to, by mi dokuczyć i wzbudzić we mnie zazdrość? Jeśli tak, to ci się udało. I jeśli znowu go zobaczę, to rozwalę mu łeb!

Kuzey w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" zażąda od Leventa, by odczepił się od Sili

Nieoczekiwanie Bahar w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" sprowadzi do domu Leventa i Kuzey wpadnie w taki szał, że nie zważając na reakcję żony będzie protestował przeciwko ślubowi Sili. Domagając się od Leventa, by dał dziewczynie spokój. 

- Odczep się od Sili!

- Co ty mówisz? - Leventa zaskoczy wybuch gniewu Kuzeya. 

- Powiedziałem wyraźnie! Zostaw ją w spokoju!

- Kuzey, przestań! - krzyknie Sila.

- Proszę uspokój się... - Levent złagodzi ton, ale na niewiele się to zda.

- A jeśli się nie uspokoję? Znasz wszystkie słabości Sili i teraz je wykorzystujesz! Ale ja na to nie pozwolę!

- Kuzey, dość tego! - wtrąci oburzona Sila. 

- Sila przeszła ciężkie chwile, a ty przy każdej okazji wtrącasz się w jej życie! Daruj sobie! Zostaw ją w spokoju!

- Posuwasz się za daleko. Myślę o Sili i troszczę się o nią, ale nie muszę się z tego tłumaczyć!

- To wszystko? Bądź szczery! Powiedz to otwarcie. Jeśli ją lubisz, to mów! Nie bój się!

- Powiedzmy, że tak i co z tego?

- Ani kroku dalej! Nigdy ci na to nie pozwolę!

- Kuzey, powiedziałam dość! Nikt nie prosi cię o pozwolenie! Levent, chodźmy stąd... - zwróci się do lekarza Sila. 

- Chwileczkę, najpierw odpowiedz na moje pytanie... Zakochałeś się w swojej pacjentce? Wykorzystujesz swoją wiedzę?

- Kuzey, milcz!

- Nie masz odwagi? Skoro ją kochasz, to powiedz, że kochasz. Skoro lubisz, powiedz, że lubisz! Tchórzysz?

- Jeśli lubię Silę, to powiem to jej, a nie tobie! A teraz przyszedłem zaprosić Silę na kolację...

- Nie powstrzymuj się! Wyrzuć z siebie wszystko! Lecz ja nigdy na to nie pozwolę!

- Uspokój się, mówię! - rzuci Levent

- A jeśli się nie uspokoję?

- Kuzey, dość tego! Wystarczy! Przyjmuję twoje zaproszenie Levenecie. Pójdziemy dokąd zechcesz. Nikt nas nie powstrzyma... Ja też tego chcę... - Sila zgodzi się na randkę z Leventem, czym jeszcze bardziej wkurzy Kuzeya. 

Miłość i nadzieja, odcinek 289: Kuzey nie pozwoli na ślub Sili i Leventa! Oskarży lekarza, że chce ją wykorzystać. Posunie się za daleko - ZDJĘCIA
34 zdjęcia