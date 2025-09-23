Miłość i nadzieja, odcinek 289: Kuzey nie pozwoli na ślub Sili i Leventa! Oskarży lekarza, że chce ją wykorzystać. Posunie się za daleko - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 289 - sobota, 27.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Intryga Bahar w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" okaże się na tyle skuteczna, że szantażowany Levent postanowi oświadczyć się Sili. Zakłamana, przebiegła kobieta wmówi lekarzowi, że Sila już nie kocha Kuzeya, wymazała go z pamięci, bo jako jej mąż jest dla niej niedostępny. Zmusi Leventa do zaręczyn z Silą, grożąc, że jeśli tego nie zrobi ujawni wszystkim kompromitujące go nagranie. To wystarczy, by Levent wystraszył się szantażu Bahar.
Gwałtowna reakcja Kuzeya na ślub Sili i Leventa w 289 odcinku "Miłość i nadzieja"
Tymczasem Kuzey w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" upewni się, że Sila i Levent wkrótce wezmą ślub, bo zawiadomi go o tym Cavidan, równie wyrachowana i fałszywa jak Bahar! Zazdrosny prawnik przestanie nad sobą panować i w przypływie złości wyładuje się na Sili. Uprzedzi ukochaną, że nie pozwoli na jej ślub z Leventem! Nigdy nie zostanie żoną lekarza.
- Sila, co to za bzdury o małżeństwie? Nigdy nie pozwolę na coś takiego!
- O czym ty mówisz? Co takiego?
- Słyszałaś! Levent chce się z tobą ożenić! A ja na to nie pozwalam! Koniec kropka!
- To nieprawda...
- Czyżby? Słyszałem twoją matkę! To hańba!
- Hańba? I ty to mówisz?
- Sugerujesz, że mój ślub z Bahar stanowił większą hańbę?
- Nie powiedziałam tego!
- W sejfie nie ma dokumentów, które podarłaś, twierdząc, że to twój wypis ze szpitala!
- Nic nie rozumiem...
- Wszystko pamiętasz, ale wciąż nie mogę tego udowodnić! Nie pozwolę ci na ten ślub!
- Jakim prawem? Za kogo ty się masz?!
- Bez dyskusji! On był twoim psychiatrą! To byłoby nieetyczne!
- Był moim lekarzem, ale już nie jest!
- Ten człowiek zna wszystkie twoje słabości i wykorzystuje je przeciwko tobie!
- Nieprawda!
- Robisz to, by mi dokuczyć i wzbudzić we mnie zazdrość? Jeśli tak, to ci się udało. I jeśli znowu go zobaczę, to rozwalę mu łeb!
Kuzey w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" zażąda od Leventa, by odczepił się od Sili
Nieoczekiwanie Bahar w 289 odcinku "Miłość i nadzieja" sprowadzi do domu Leventa i Kuzey wpadnie w taki szał, że nie zważając na reakcję żony będzie protestował przeciwko ślubowi Sili. Domagając się od Leventa, by dał dziewczynie spokój.
- Odczep się od Sili!
- Co ty mówisz? - Leventa zaskoczy wybuch gniewu Kuzeya.
- Powiedziałem wyraźnie! Zostaw ją w spokoju!
- Kuzey, przestań! - krzyknie Sila.
- Proszę uspokój się... - Levent złagodzi ton, ale na niewiele się to zda.
- A jeśli się nie uspokoję? Znasz wszystkie słabości Sili i teraz je wykorzystujesz! Ale ja na to nie pozwolę!
- Kuzey, dość tego! - wtrąci oburzona Sila.
- Sila przeszła ciężkie chwile, a ty przy każdej okazji wtrącasz się w jej życie! Daruj sobie! Zostaw ją w spokoju!
- Posuwasz się za daleko. Myślę o Sili i troszczę się o nią, ale nie muszę się z tego tłumaczyć!
- To wszystko? Bądź szczery! Powiedz to otwarcie. Jeśli ją lubisz, to mów! Nie bój się!
- Powiedzmy, że tak i co z tego?
- Ani kroku dalej! Nigdy ci na to nie pozwolę!
- Kuzey, powiedziałam dość! Nikt nie prosi cię o pozwolenie! Levent, chodźmy stąd... - zwróci się do lekarza Sila.
- Chwileczkę, najpierw odpowiedz na moje pytanie... Zakochałeś się w swojej pacjentce? Wykorzystujesz swoją wiedzę?
- Kuzey, milcz!
- Nie masz odwagi? Skoro ją kochasz, to powiedz, że kochasz. Skoro lubisz, powiedz, że lubisz! Tchórzysz?
- Jeśli lubię Silę, to powiem to jej, a nie tobie! A teraz przyszedłem zaprosić Silę na kolację...
- Nie powstrzymuj się! Wyrzuć z siebie wszystko! Lecz ja nigdy na to nie pozwolę!
- Uspokój się, mówię! - rzuci Levent
- A jeśli się nie uspokoję?
- Kuzey, dość tego! Wystarczy! Przyjmuję twoje zaproszenie Levenecie. Pójdziemy dokąd zechcesz. Nikt nas nie powstrzyma... Ja też tego chcę... - Sila zgodzi się na randkę z Leventem, czym jeszcze bardziej wkurzy Kuzeya.