Miłość i nadzieja, odcinek 287: Szantaż Bahar wobec Leventa! Zażąda, żeby wziął ślub z Silą, bo ujawni to nagranie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-18 16:25

W 287 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Bahar posunie się do szantażu, żeby doktor Levent wziąć ślub z Silą. Jak tego dokona? Przebiegła, zakłamana żona Kuzeya wyśle do lekarza nagranie, które będzie dowodem na to, że ją pocałował, obejmował i przekroczył wszelkie granice w kontaktach z pacjentką. Zaraz potem Bahar uprzedzi Leventa, że ten filmik zniszczy mu karierę. Dla lekarza w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie się jasne, że stał się celem w rękach Bahar, która dzięki niemu chce się pozbyć Sili. Szantażowany Levent będzie musiał się ożenić z Silą... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 287 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Szantaż Bahar wobec Leventa w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie elementem perfidnej gry siostry Sili, która będzie miała tylko jeden cel - pozbyć się rywalki, żeby nie odebrała jej Kuzeya. Idealnym rozwiązaniem dla Bahar będzie ślub Sili z lekarzem z psychiatryka. Bo jeśli Sila zostanie żoną Leventa to na zawsze opuści dom Kuzeya i nie będzie dla młodszej siostry żadnym zagrożeniem. 

Bahar w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" zastawi zasadzkę na Leventa, żeby pozbyć się Sili

Po scenie, którą Bahar odegra w gabinecie Leventa, filmiku, który nagra, żeby mieć narzędzie szantażu w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" pochwali się matce, że teraz lekarz jest w jej rękach. Co dokładnie będzie na nagraniu? Wycięty fragment ich spotkania, podczas którego sprowokowany Levent przytuli Bahar, bo urządzi mu niezłą histerię. 

Triumfująca Bahar w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjawi Cavidan jak z pomocą Leventa pozbędzie się Sili. 

– Jeśli pokażę kierownictwu szpitala nagranie, na którym mnie całuje, jego kariera lekarza będzie skończona. Jeśli Levent nie chce, żeby ten filmik ujrzał światło dzienne, musi zabrać Silę i wyjechać. Kuzey będzie mój. Nikt mi go nie odbierze! - ogłosi Bahar. 

Levent szantażowany przez Bahar w 287 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niedługo potem w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent dostanie od Bahar wiadomość z kompromitującym go nagraniem. W dzikim szale od razu pojedzie do domu Kuzeya, żeby rozprawić się z jego żoną. Będzie chciał wiedzieć, o co jej dokładnie chodzi. Słusznie podejrzewając, że Bahar złapała go w pułapkę, że dał się zmanipulować przebiegłej siostrze Sili. 

- Widzisz już, do czego jestem zdolna – zapowie Bahar z szyderczym uśmiechem. 

Dlaczego mnie nagrałaś? Dlaczego mnie pocałowałaś? Po co to wszystko?!

To ty mnie pocałowałeś...  Pielęgniarz jest świadkiem. A ja jestem tylko słabą, chorą pacjentką. A ty lekarzem, który wykorzystał swoją pozycję - Bahar odegra przed Leventem ofiarę. 

– Co za bzdury! Nie rozumiem, co próbujesz ugrać, ale bawisz się w bardzo niebezpieczną grę!

– Nie ja, tylko ty ryzykujesz. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby ktoś zobaczył to nagranie. Koniec twojej kariery. Koniec twojego życia jako lekarza - zagrozi Bahar. 

– Czego chcesz ode mnie?

– Chcę, żebyś poślubił Silę. To jedyny sposób, żebyś ocalił siebie i swoją przyszłość - takim szantażem Bahar zmusi Leventa do ślubu z Silą. 

