Miłość i nadzieja, odcinek 287: Kuzey zastawi pułapkę na Silę. Tak udowodni, że nie cierpi na amnezję - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-09-18 14:57

W 287 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey nie da się znów oszukać Sili. Nie uwierzy w to, że jego ukochana nic nie pamięta, że wciąż cierpi na amnezję, więc znajdzie sposób, żeby dowieść jej kłamstwa. Sila wpadnie w pułapkę Kuzeya, który ściągnie ją do lasu, udając, że znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i tylko ona może go uratować. Podczas decydującej rozmowy w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila przyzna się, że pamięta, że się kochali, ale on teraz jest mężem Bahar, a w jej sercu jest ktoś inny. Kuzey domyśli się, że to doktor Levent. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

"Miłość i nadzieja" odcinek 287 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Podstęp Kuzeya zadziała i w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wpadnie w jego pułapkę! Prawnik posunie się do kłamstwa, żeby ściągnąć ukochaną do lasu. Wmówi jej, że grozi mu niebezpieczeństwo i musi tam przynieść dokument, który może go uratować. Wszystko po to, by udowodnić, że Sila nie cierpi na amnezję i doskonale pamięta przeszłość i to, że się kochali, że nadal łączy ich silne uczucie. 

Kłamstwo Sili o amnezji wyjdzie na jaw w 287 odcinku "Miłość i nadzieja"

Podczas spotkania w lesie w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila nie zdoła już przekonać Kuzeya, że straciła pamięć. Przeciwko niej będzie przemawiał jeden dowód, o który poprosi ją ukochany. 

Przyznaj się, że pamiętasz! Poprosiłem cię o przyniesienie dokumentu, który miał mnie uratować. Nikt oprócz ciebie nie wiedział, gdzie on jest. Pamiętasz wszystko.  Nas, to, co było. Dlaczego to ukrywasz?

– Posłuchaj mnie…

– Wiem, dlaczego tak mówisz! Bo jestem mężem Bahar. Dlatego udajesz, że niczego nie pamiętasz!

– To ty mnie oszukałeś! Powiedziałeś, że zostałeś porwany, że grozi ci śmierć. Wciągnąłeś mnie w tę grę!

– Tak, oszukałem. Bo nie miałem innego wyjścia. To była jedyna droga, żeby się przekonać, czy naprawdę straciłaś pamięć. Ale twoje oczy mówią prawdę. One nigdy mnie nie okłamały.

– Nie mam żadnego dokumentu! Przyszłam tu, bo ktoś zadzwonił i powiedział, że jesteś w niebezpieczeństwie. Nic więcej!

– Dość! – wybuchnie Kuzey i wyrwie jej torebkę. Znajdzie złożoną kartkę. - To właśnie dokument, o który cię prosiłem!

- Nie! - Sila chwyci kartkę i ją porwie. 

- Dlaczego to zrobiłaś? Co przede mną ukrywasz?!

– Niczego! Zniszczyłam to, bo mi nie wierzysz! Kuzey, czy nie rozumiesz? Nawet jeśli coś pamiętam, to już nie ma znaczenia. Jesteś mężem Bahar – mojej siostry, osoby, którą kocham i szanuję najbardziej na świecie. Nie każ mi wracać do przeszłości, bo jeśli spróbujesz… odejdę. I tym razem już naprawdę nie wrócę.

– Pamiętasz...  Wiem, że pamiętasz. I wiem też, dlaczego kłamiesz. Bo jestem z Bahar. Ale twoje oczy, Sila one nigdy mnie nie okłamały...

Sila w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" oszuka Kuzeya, że kocha innego

Nagle przyparta do muru Sila w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" uzna, że nie ma innego wyjścia, jak tylko brnąć w swoje kłamstwa. Przekonać Kuzeya, że jego miejsce w jej sercu zajął ktoś inny, że nawet jeśli coś pamięta, to miłość, którą do niego czuła już się wypaliła. 

– W moim sercu jest ktoś inny...

– Kto? Lekarz?

– Co to za różnica? Przeszłość pozostaje przeszłością. Dla mnie liczy się teraźniejszość... - powie Sila i odejdzie, a Kuzey już jej nie zatrzyma. 

Sila przytuli Leventa przy Kuzeyu w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" 

W finale 287 odcinka "Miłość i nadzieja" Kuzey zobaczy jak Sila przytula doktora Leventa, jak znów wpada lekarzowi w ramiona, a ten z satysfakcją ją obejmuje. Prawnik znów nie zapanuje nad zazdrością o ukochaną! Chociaż obok niego będzie stała Bahar...

