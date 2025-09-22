Miłość i nadzieja, odcinek 284: Wściekły Kuzey postawi Bahar ultimatum! Zostawi ją, gdy jeszcze raz to zrobi - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 284 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar nie zapanuje nad swoją zazdrością. Tym bardziej, gdy przyśni jej się jego bliskość z Silą, którą dostrzeże także i po przebudzeniu się, jednak już w nieco innych okolicznościach! Ale mimo tego nie wytrzyma i urządzi taką scenę, że nawet Cavidan będzie musiała interweniować. Tyle tylko, że tym razem o dziwo stanie po stronie swojej drugiej córki!

Szczególnie, że w 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar już naprawdę przegnie, czego i Kuzey jej nie daruje! Do tego stopnia, że natychmiast zaprosi ją na rozmowę w cztery oczy i stanowczo z nią to wyjaśni!

- Bahar, pozwól na chwilę - powie stanowczo Kuzey.

Kuzey nie zniesie zazdrości Bahar o Silę w 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

W 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey od razu zażąda od swojej żony wyjaśnień, a ta od razu zacznie go przepraszać. Ale Bozbey już nie nabierze się na jej gierki!

- O co chodzi? Co to za pytania? - zasypie ją pytaniami Bozbey.

- Ja tylko... - zacznie tłumaczyć się Bahar, ale wściekły Kuzey będzie się coraz bardziej niecierpliwił - Co?

- Przepraszam - powie żona.

- Nie przepraszaj - poprosi ją maż.

- Zobaczyłam was dwoje i poczułam zazdrość - wyjaśni Bahar.

- Proszę, tylko nie płacz - zwróci się Kuzey.

- Nie chciałam źle, ale trzymałeś ją za ręce - przypomni mu żona.

I wówczas w 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bozeby tym bardziej już nie wytrzyma i otwarcie ją zaatakuje. A ona dalej zacznie zgrywać niewiniątko i przedstawiać wszystko po swojemu, czym już przeleje czarę goryczy!

- Co pomyślałaś? Sila to twoja siostra. Mogłaby cokolwiek robić za twoimi plecami? - wyrzuci jej Kuzey.

- Kocham cię i nie chce cię stracić. Trzymałeś jej dłonie, stąd zazdrość - wytłumaczy Bahar.

- Co z tego? Wyjaśnij mi to - powie Bozbey.

- To ty chciałeś się ze mną ożenić. Nie prosiłam o to. Nawet chciałam odebrać sobie życie. Wyszłam za ciebie, bo twierdziłeś, że zapomniałeś o Sili. Tak było? Kuzey, kocham cię spróbuj zrozumieć - wyzna mu Bahar.

Bozbey zostawi żonę w 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")?

I wtedy w 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey już wybuchnie, gdyż dłużej nie zniesie jej zachowania i słuchania tych głupot. Bozbey postawi swojej żonie ultimatum i da jej jasno do zrozumienia, że jeśli sytuacja się powtórzy, to będzie z nimi koniec!

- Stracisz mnie, jeśli będziesz tak robić. Dość tych bzdur, jasne? - powie stanowczo Kuzey, na co Bahar tylko twierdząco spuści wzrok, a po jego wyjściu w 284 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") tylko głęboko westchnie.