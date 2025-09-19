Miłość i nadzieja, odcinek 282: Kuzey oszaleje z zazdrości o Silę! Pokaże Leventowi, do czego jest zdolny, ale lekarz i tak nie odpuści - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 282 - piątek, 19.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") doktor Levent zjawi się w domu Kuzeya, aby sprawdzić, co dzieje się z Silą. Oczywiście, jego była pacjentka ogromnie ucieszy się na jego widok i to nie bez przyczyny, gdyż nie będzie chciała stać na drodze do szczęścia Kuzeya i Bahar, przed którymi będzie udawać, że nic nie pamięta.

I z tego względu w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") aż rzuci się lekarzowi w objęcia i zrobi to tak czule, że zaskoczy tym nie tylko jego samego i Kuzeya, ale także Bahar i Cavidan, która będzie pewna, że Sila coś knuje!

- Levent - ucieszy się Sila, po czym wpadnie w jego objęcia - Cieszę się, że przyszedłeś.

- Martwiłem się. W porządku? - zapyta zatroskany lekarz.

Zazdrosny Kuzey nie zniesie widoku Sili z Leventem w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Ale w tym momencie w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") do ich rozmowy wtrąci się zazdrosny Kuzey, który nie zniesie widoku swojej ukochanej wtulającej się w ramiona lekarza. I oczywiście, postanowi jak najszybciej się go pozbyć, ale Levent tak szybko nie odpuści, czym tylko dodatkowo go zdenerwuje!

- A jakże. Wróciła do domu i jest jak dawniej. Nie musisz się martwić - zapewni go Kuzey.

- O Silę zawsze będę się martwił - zapowie doktor Levent, czym wywoła uśmiech na twarzy ukochanej Bozbeya, a u niego jeszcze większą złość - Doprawdy? Nie ma potrzeby skoro wróciła do zdrowia. Stosunki lekarz - pacjentka są już zbędne. Tak czy siak dziękujemy za zainteresowanie i troskę.

- Myślę o niej nie tylko jak o pacjentce, ale też jak o przyjaciółce - wyzna lekarz, czym w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") już zirytuje Bozbeya na dobre!

Do tego stopnia, że w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") omal nie wyrwie mu ręki, co nie ujdzie uwadze Sili, ale także i Cavidan i Bahar, którym to się nie spodoba! A to dlatego, że Kuzey będzie tak kipiał z zazdrości, że aż nie zdoła się pohamować!

- Rozumiem, zatem witaj - powie Kuzey, po czym poda mu rękę, co on oczywiście odwzajemni, ale szybko tego pożałuje. Choć tego nie pokaże - Dziękuję.

- Najlepszego - rzuci jeszcze Bozbey.

Doktor Levent nie zrezygnuje z Sili w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Ale nawet to w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") nie zniechęci lekarza, który tak łatwo nie odpuści i jeszcze wprosi się do środka, czym już przeleje czarę goryczy! I choć oczywiście Kuzey będzie robił dobrą minę do złej gry i go zaprosi, to jednak wcale nie będzie cieszył się z jego obecności!

- Nie zaprosicie mnie? - zapyta lekarz.

- Co za roztargnienie! Tak, wejdź. Jesteś tu mile widzianym gościem - okłamie go prawnik.