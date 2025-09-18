Miłość i nadzieja, odcinek 281: Cavidan zaszantażuje Naciye! Tak przeciągnie matkę Kuzeya z powrotem na swoją stronę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 281 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Naciye, po obejrzeniu nagrania Alpera, zacznie mieć poważne wątpliwości, czy aby na pewno on nie żyje, tak jak wcześniej wmówiła mu Cavidan! I choć matka Bahar przekonała ją, że go zakopała go martwego, to jednak po wyjściu prawdy na jaw i matka Kuzeya nie będzie tego taka pewna i postanowi zapytać u źródła.

- Cavidan, naprawdę Alper wysłał to nagranie? Może on żyje? - zapyta ją Naciye.

Ale oczywiście, w 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Cavidan nie powie jej prawdy i znów zacznie wmawiać jej, że Alper nie żyje! Ale matka Kuzeya wcale nie będzie tego taka pewna i zacznie dopytywać, przez co jego teściowa zacznie z niej kpić!

- Powiedziałam, że nie żyje. Własnoręcznie go zakopałam. Potem zmyłam krew wybielaczem. Nie wierzysz mi? - odpowie pytaniem na pytanie Cavidan.

- Nie mam powodu - przyzna matka Kuzeya.

- Więc co? Zabiłaś go i nie żyje - utwierdzi ją matka Bahar.

- Na pewno? Nagrał to przed śmiercią? - dopyta Naciye.

- Nie, po śmierci. Wstał z grobu, nagrał i wrócił pod ziemię - zakpi z niej Cavidan, czym zdenerwuje matkę Kuzeya - Nie rób mi tego. Jeśli to prawda, to znaczy, że Sila jest niewinna...

Cavidan zagrozi Naciye w 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Jednak w 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Cavidan oczywiście nie przejmie się Silą, gdyż będzie się dla niej liczyć wyłącznie Bahar! Do tego stopnia, że postanowi wykorzystać córkę, aby zagrać na emocjach matce Kuzeya!

- Nie wierzę mu i chcę pomóc Bahar nie Sili. Stworzyła piękny związek, ale... - zacznie jej matka, a gdy jej teściowa dopyta, to w odpowiedzi usłyszy - Kuzey myśli o Sili, a Bahar wciąż płacze...

- Lecz ona też... - wtrąci Naciye, ale Cavidan nie pozwoli jej nawet dokończyć zdania - O czym mówisz? Chciała się zabić przez Kuzeya. Może znów spróbuje...

- Nie daj Boże - zmartwi się jej teściowa.

I wtedy w 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") matka Bahar znów odpali! Cavidan zaszantażuje niczego nieświadomą Naciye, aby ponownie przeciągnąć ją na swoją stronę. I zrobi to w taki sposób, że nie pozostawi matce Kuzeya wyboru!

-Posłuchaj, jeśli spróbuje, wtedy powiem, że ty zabiłaś Alpera - zagrozi jej Cavidan.

- Ani mi się waż! - nakaże jej Naciye.

- Pójdę na policję i wszystko opowiem. Wtedy resztę życia spędzisz w więzieniu! - uświadomi ją teściowa Kuzeya, czym mocno ją zmartwi.

Naciye pozostanie po stronie Cavidan w 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Do tego stopnia, że w 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") znów będzie musiała stanąć po stronie Cavidan, aby ta jej nie wydała. Tym bardziej, że da się jej tak zmanipulować, że faktycznie uwierzy jej, że Alper nie żyje, co oczywiście nie będzie prawdą. Jednak matka Kuzeya wciąż nie będzie o tym wiedzieć. A podstępna matka Bahar w 281 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") znów osiągnie to, czego będzie chciała!

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.