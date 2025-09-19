Miłość i nadzieja, odcinek 282: Cavidan przejrzy Silę! Powie Bahar, co teraz knuje - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 282 - piątek, 19.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar zacznie tryskać ze szczęścia, gdy po rozmowie z siostrą dowie się, że Kuzey bardzo ją kocha i jest z nią bardzo szczęśliwy! Tym bardziej, iż nawet przez myśl jej nie przejdzie, że to może być kłamstwo, gdyż jej mąż wcale tak nie uważa, a Sila ją po prostu okłamuje!

W 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar będzie żyć w błędnym przekonaniu, ale jej matka szybko sprowadzi ją na ziemię. A to dlatego, że podsłucha rozmowę Sili z Kuzeyem i będzie wiedzieć, że nic takiego tak nie padło!

- Mamo! - rzuci jej się na szyję radosna Bahar.

- Skąd ta nagła radość? - zdziwi się Cavidan.

- Ucieszyły mnie słowa Kuzeya - przyzna jej córka.

- Myślisz, że naprawdę mówił Sili to wszystko? - zapyta ją.

- Tak mi powiedziała - wyzna Bahar.

- Nie, on tak nie mówił. Słyszałam, jak spytał, skąd jej się to wzięło. Nakłamała - wyjawi jej matka.

Cavidan zdemaskuje Silę przed Bahar w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

W tym momencie w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") córce Cavidan uśmiech momentalnie zejdzie z twarzy i pojawi się na niej szok i niedowierzanie. Szczególnie, iż Bahar w ogóle nie będzie mogła zrozumieć zachowania Sili w zupełnym przeciwieństwie do ich matki!

- Dlaczego? - spyta zmieszana Bahar.

- Bo wszystko pamięta i wciąż go kocha. To nie były łzy szczęścia, lecz żalu i rozpaczy - wyjawi jej Cavidan.

I jeszcze w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") tylko się w tym upewni, gdy niespodziewanie zjawi się u nich doktor Levent, który przecież zajmował się nią w klinice psychiatrycznej. Tym bardziej, że Sila od razu rzuci mu się na szyję, czym od razu wzbudzi zazdrość u Kuzeya, której on nawet nie będzie w stanie ukryć!

- Uważaj, może ona coś knuje? Może pamięta i tylko udaje - wyzna jej matka.

- Po co miałaby to robić? - dopyta ją córka.

- Jak to? Pewnie ma jakiś plan. Może chce odzyskać Kuzeya? Trzeba szybko się jej pozbyć - uzna Cavidan.

Cavidan i Bahar pozbędą się Sili w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")?

I tym wyznaniem w 282 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") oczywiście zyska aprobatę córki, gdyż przecież nie będzie chciała, aby Sila odebrała jej Kuzeya. I z tego względu znów zacznie knuć z matką przeciwko własnej siostrze! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!