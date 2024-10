Miłość i nadzieja. Elif nie może sobie wybaczyć! "Nasza miłość zabija Handan"

Spis treści

Miłość i nadzieja. Handan w szpitalu, Elif obwinia się o tragedię

Handan rzuciła się pod samochód po dramatycznym rozstaniu z Kuzeyem i trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Teraz walczy o życie a Elif, choć nie była bezpośrednią przyczyną tragedii, nie może pozbyć się wyrzutów sumienia.

Rudowłosa walczy z poczuciem winy i jest w rozterce. Dla Kuzeya zerwanie z Handan było trudnym krokiem, ale prawnik chce się teraz zaangażować w relację z Elif.

- Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Twoje oczy, wszystko się zmieniło, odrodziłem się przy Tobie na nowo – wyzna Kuzey i przyciągnie Elif do siebie.

- Nasza miłość zabija Handan… To wszystko przez nas, ona umiera przez nas – powie przerażona Elif.

Jak Elif poradzi sobie z wyrzutami sumienia?

Miłość i nadzieja odcinek 70. Przeczytaj streszczenie odcinka

Bülent zabiera Zeynep do domu. Kuzey zawozi Handan do szpitala, a Suat w tym czasie odchodzi od zmysłów. Elif dopadają wyrzuty sumienia z powodu wypadku. Melis sprytnie manipuluje Egem i Ardą oraz gra na ich emocjach.

Kiedy oglądać 70 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 70. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 12 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 70. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.