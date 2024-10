Masz ochotę obejrzeć tureckie seriale 1 listopada? Nie licz na zbyt wiele!

Gra z Cieniem, odcinek 8: Helena i Witold mieli romans w czasie wojny! To on jest ojcem Pawełka?

Zmiany w emisji tureckich seriali – które zostaną wstrzymane 1 listopada?

Z racji Dnia Wszystkich Świętych, widzowie muszą przygotować się na zmiany w programie telewizyjnym. Stacje telewizyjne, uwzględniając atmosferę zadumy i refleksji, ograniczają w tym dniu liczbę seriali i rozrywkowych produkcji w swoich ramówkach.

W efekcie większość tureckich seriali, które cieszą się ogromną popularnością w Polsce, zostanie zawieszona na czas Dnia Wszystkich Świętych. Widzowie, którzy regularnie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów, będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

Tylko jeden turecki serial w telewizji 1 listopada

Większość tureckich seriali nie zostanie wyemitowana w piątek, 1 listopada 2024 r. Tego dnia widzowie będą mieli szansę zobaczyć tylko jeden z nich. Mowa o 392. odcinku serialu "Dziedzictwo", czyli "Emanet". Co się w nim wydarzy?

Na polecenie Canan lekarz fałszuje wyniki badań Yamana, jednocześnie informując ją, że stan jej syna jest poważniejszy niż sądził. Tymczasem prowadzący Yamana lekarz oznajmia mu, że wyniki są bardzo dobre i nie ma powodów do niepokoju. Uspokojony Yaman postanawia zorganizować dla rodziny wycieczkę łodzią. Seher otrzymuje telefon od nauczycielki Yusufa, która prosi o spotkanie. Zaniepokojona opuszcza dom. W międzyczasie Canan, wykorzystując niczego nieświadomego Ziyę, podaje Yamanowi kolejną dawkę trucizny. Ali i Duygu są świadkami kłótni starszego małżeństwa. Poruszony sytuacją komisarz stara się załagodzić konflikt, co imponuje Duygu. Pod wpływem emocji Ali wyznaje jej swoje uczucia i mówi, że chciałby spędzić z nią resztę życia. Zuhal odkrywa, że Canan truje swojego syna. Chce poinformować o tym Yamana, ale on traci przytomność. Canan wyjawia jej swój okrutny plan i obiecuje Zuhal związek z Yamanem, jeśli będzie ją kryła. Gdy Yaman odzyskuje świadomość, Zuhal zamiast ujawnić prawdę o Canan, informuje go, że zaczęła poruszać nogami.

Reszta tureckich seriali, czyli "Wichrowe wzgórze" oraz "Miłość i nadzieja" wróci do emisji po świątecznym weekendzie, czyli 4 listopada.

Jeśli mimo zawieszenia tureckich seriali masz ochotę na odrobinę relaksu przed telewizorem, nie martw się – 1 listopada wciąż znajdziesz w telewizji ciekawe programy.

W wielu stacjach pojawią się specjalne filmy dokumentalne, koncerty poświęcone pamięci zmarłych artystów, a także refleksyjne produkcje kinowe.