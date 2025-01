Miłość i nadzieja. Rozwodu Bülenta i Feraye nie będzie? Oto, co wymyśli Zeynep!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Czy Bülent i Feraye się rozwiodą?

W sylwestrową noc Feraye poinformowała męża, że chce się z nim rozwieść. Bülent otrzymał papiery rozwodowe i wkrótce ma się odbyć ich pierwsza rozprawa rozwodowa, ale dzieci nie chcą do tego dopuścić.

Melis obwinia o wszystko Zeynep, a ta postanowiła jej pomóc.

- Moja mama i tata jutro rozwiodą się przez ciebie! To wszystko twoje dzieło, brawo, możesz być dumna – zarzuci Zeynep Melis.

- Nie chciałam tego, dorastałam bez ojca, nigdy nie chciałam, żeby ktokolwiek cierpiał tak jak ja. Nie wiem, dlaczego tak zdecydowali, ale naprawię to…

- Tak? Co zrobisz?

- Zobaczysz, że do tego rozwodu nie dojdzie – doda Zeynep i wyjdzie.

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Ege zdradzi Zeynep z Melis! Po pocałunku z Ardą chłopak straci kontrolę!

Niedługo później Zeynep odwiedzi Bülenta i Feraye i poinformuje ich, że rzuciła szkołę i wraca do rodzinnego Edremitu.

W domu rozpęta się awantura. Bülent poleci żonie zadzwonić do szkoły i wszystko odwołać, a w tym czasie będzie zaczynała się ich… rozprawa rozwodowa!

Miłość i nadzieja odcinek 120. Przeczytaj streszczenie odcinka

Feraye chce pomóc Zeynep, jednak dziewczyna unosi się honorem. Suat zastawia pułapkę na Kubilaya. Kuzey pomaga jego córce, a ten w końcu obiecuje złożyć zeznania. Zeynep, która od zawsze jest w konflikcie z Melis, postanawia jej teraz pomóc. Zapewnia, że nie dopuści do rozwodu jej rodziców. Yildiz robi sobie żarty z Handan.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Taki będzie koniec całej historii! Ujawniamy, co wydarzy się w ostatnim odcinku

Kiedy oglądać 120. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 120. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 29 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 120. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Polecamy: Nowe tureckie seriale w 2025 roku. Oto najbardziej wyczekiwane tytuły

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,Arda Esen jako Bülent,Özgür Tanık Gönül,Furkan Okumuş jako Ege,Zafer Demircan jako Feraye,Hakan Dinçkol jako Kuzey,Cemre Kurum jako Elif,Gamze İğdiroğlu jako Handan,Mine Çayıroğlu jako Firdevs,Zeynep Melis Girşen jako Melis,Serap Önder jako Naciye,Eren Çalı jako Yiğit,Aleyna Çalışır jako Melodi.