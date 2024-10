Gra z Cieniem odcinek 8: Witold zorganizuje ucieczkę Heleny z więzienia? Szansa na odzyskanie Pawełka!

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Helena uwierzy Witoldowi w jego chęć wydostania jej z więzienia

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Staszka (Kinga Preis) i Helena znowu będą myślały o ucieczce, tym razem ze współosadzonymi z celi. Wszystkie sześć kobiet zżyło się ze sobą, choć wiele je różni i cały czas dochodzi między nimi do kłótni. Pomimo tego będą wobec siebie solidarne. Helena ma prawo sądzić, że Witold naprawdę jej pomoże, zwłaszcza że wiadomo już, że są ze sobą nierozerwalnie związani – synem. Po rozmowie z Bielawską i wizycie w parafii Kosek jest już pewien, że Pawełek to jego dziecko. Co więcej, w rozmowie ze Staszką Helena zdała się potwierdzić, że dawna miłość wciąż nie jest jej obojętna.

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” Tomasz dotrze do Pawełka

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” lekarka Ewa (Anita Sokołowska), przyjaciółka Heleny ze szpitala, zauważy na targowisku Pawełka. Powie o tym Tomaszowi (Grzegorz Małecki), kochankowi Heleny, który jej się podoba. Scenograf w końcu dotrze do swojego „przybranego syna”, jak mówi o dziecku swojej kochanki i postanowi go wywieźć z Łodzi. Uda się im dotrzeć na dworzec autobusowy. Ale czy zdołają razem uciec Milicji Obywatelskiej, która pilnie poszukuje chłopca na zlecenie Witolda?

Bartman będzie jeszcze pilniej poszukiwał „Cienia” w 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem”

W 8. odcinku serialu „Gra z Cieniem” pułkownik UB Jakub Bartman (Wiesław Cichy) będzie liczył na to, że prowokacja w celi Heleny pomoże znaleźć „Cienia”. Jego wrogość do Koska będzie tylko narastać. Będą dalej wzajemnie szukać na siebie haków. Porucznik UB Adam Dubelski (Marcin Czarnik) nabierze podejrzeń, że duński dyplomata, mąż Niny, Lars Nielsen (Roman Frankl) to „Cień”, ale będzie to fałszywy trop.

„Gra z Cieniem" odcinek 8 - niedziela, 03.11.2024, o godz. 20.20 w TVP1