Emanet. Porwanie Seher! Yaman poruszy niebo i ziemię, by ją odnaleźć

Emanet. Seher zostanie porwana!

Już wkrótce widzowie telenoweli Emanet zobaczą chwile grozy! Seher zostanie porwana przez człowieka, który pod pretekstem oddania jej pieniędzy, wtargnie do jej domu. Mężczyzna przytrzyma nogą drzwi, doprowadzając Seher do przerażenia! Następnie ją obezwładni, uśpi i wyniesie do zaparkowanej tuż obok furgonetki!

Polecamy: Jak Seher przypomni sobie, kim jest Zuhal? Zdradzi ją... zdjęcie!

W następnej scenie pojawi się Yaman, który szybko dojdzie do wniosku, że Seher musiało się coś stać. Kirimli zastanie otwarte drzwi, leżącą w przedpokoju torebkę i nigdzie nie będzie mógł znaleźć ukochanej.

Halo, Nedim. Porwali ją! Zbierz ludzi i natychmiast tu przyjeżdżajcie. Przeszukamy okolicę! Szybko, dzwoń na policję

- wykrzyczy w nerwach przez telefon.

Wściekły Yaman uda się do Aziza, bo będzie podejrzewał jego rodzinę o uprowadzenie Seher. Lekarz podejmie próby ustalenia, co się stało.

Podczas gdy policja będzie prowadziła śledztwo, porywacz przyniesie nieprzytomną Seher do magazynu.

Nie bój się. Nic ci nie zrobię. Jesteś taka piękna, będę cię kochać

- powie zbir, gdy kobieta się obudzi.

W tym czasie Yaman przypomni sobie o dostawcy wody, którego widział w okolicy domu Seher. Rozpocznie heroiczną walkę o odzyskanie byłej żony. Yaman nie pozwoli, by choć włos spadł jej z głowy. Natomiast porywacz, kiedy zorientuje się z kim ma do czynienia, wpadnie w panikę. Jeszcze nie wie, że z Yamanem Kirimli nie ma żartów!

Zobacz w galerii zdjęć, czy zdoła uratować Seher z rąk psychopatycznego porywacza.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.