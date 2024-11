Emanet. Szantażowana Seher powie TO Yamanowi. Cios prosto w serce!

Miłość i nadzieja. Czy Bülent umrze? Arda go zaatakuje, a ten padnie nie dając żadnych oznak życia! Wyjaśniamy, co będzie dalej

Spis treści

Emanet. Seher powie Yamanowi, że już go nie kocha!

Szantażowana przez Canan Seher nie radzi sobie z sytuacją, w której się znalazła. Teściowa jasno określiła jej swoje warunki: Seher ma zniknąć z życia Yamana, a w zamian za to ona go uratuje. Kierując się zdrowiem ukochanego, kobieta zgodziła się na taki obrót spraw. Jednak bycie zimną i oziębłą wobec męża nie jest takie proste. Nie może sobie wybaczyć tego, jak bardzo go rani.

Stałam się narzędziem w rękach Canan!

- powie zrozpaczona do Fikreta.

Polecamy: Tak wyjdzie na jaw szantaż Canan w Emanet! Seher odejdzie od Yamana?

Zmuszona przez Canan Seher udaje romans z Fikretem, a także powie Yamanowi, że już go nie kocha! Trudno określić, które z nich będzie bardziej cierpieć, kiedy z jej ust padną te okrutne słowa.

Obiecałam, że zawsze będę przy tobie, ale nie daję już rady. Jak długo można znosić cierpienie? Jestem wykończona i nie mam już siły. Nie jestem pewna niczego. Nawet nie jestem pewna, czy jeszcze cię kocham

- wyzna, starając się być przy tym jak najbardziej wiarygodna.

Czytaj także: Canan zginie z własnej chciwości! Zdradzamy, jak dojdzie do jej śmierci w serialu Dziedzictwo

Yaman nie będzie mógł uwierzyć w to, co słyszy.

Nie wierzę w to! Powiedz mi, co się stało?

- zapyta zdruzgotany.

Kiedy 425 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 425 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 6 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, w sobotę, 7 grudnia o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.