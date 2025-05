Dziedzictwo. Nana wraca do rezydencji! Dowie się, że to nie Yaman zabił Aziza? Streszczenie 572. odcinka Emanet (16.05.2025)

Spis treści

Emanet. Yaman omal nie zdemaskuje Nany!

Chociaż Yaman widzi, że Nana ma wspaniały wpływ na Yusufa, jest nieufny wobec jego opiekunki. Początkowo myślał, że kobieta może być złodziejką, ale to nie to... Nie ma pojęcia, że jej pojawienie się w rezydencji ma związek ze śmiercią Aziza, a Nana traktuje go jak największego wroga!

Czytaj także: Dziedzictwo. Nana wymyśli porwanie! Chce, żeby Yaman cierpiał...

W 575. odcinku telenoweli Emanet Yaman odbierze telefon Nany. Po drugiej stronie słuchawki będzie Idris!

Kim jesteś? Odezwij się! Mów!

- zagrzmi do słuchawki, ale spotka się tylko z ciszą.

Kiedy pojawi się Nana, gniewny Yaman nakaże jej oddzwonić pod ten numer i dać na głośnomówiący. Ma przeczucie, że osoba po drugiej stronie słuchawki się nie odezwała, bo go zna...

Nana nie będzie wiedziała, czego może się spodziewać, ale wykona polecenie przełożonego. Telefon odbierze już nie Idris, ale Kazim, który będzie udawał urzędnika. Chociaż Nana będzie czysta, Yaman wciąż będzie miał co do niej podejrzenia...

Co jeszcze wydarzy się w odcinku?

W 575. odcinku tureckiej telenoweli Emanet widzowie zobaczą, jak bardzo Yaman zmienił swój stosunek do Nedima. Po śmierci Seher Kirimli będzie nadal angażował swojego człowieka do spraw związanych z interesami, ale wyraźnie nie dopuszcza go do prywatnych spraw.

Błagam cię, zaufaj mi znowu. Daj mi szansę w imię naszej przyjaźni

- powie Nedim, ale Yaman nie zmieni swojej decyzji.

Polecamy: Nedim okaże się wierutnym zdrajcą! Tak zmieni się zaufany człowiek Yamana w Emanet!

Kiedy 575 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 575 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 maja 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.