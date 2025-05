Dziedzictwo. Nana wraca do rezydencji! Dowie się, że to nie Yaman zabił Aziza? Streszczenie 572. odcinka Emanet (16.05.2025)

Spis treści

Emanet. Nana planuje porwanie!

Nana, która nieświadomie jest manipulowana przed Idrisa wierzy, że to Yaman zabił jej brata. Kobieta nie jest w stanie zmienić zdania nawet wtedy, kiedy uda się jej wykraść broń wroga i oddać ją do analizy. Wynik, który jednoznacznie stwierdzi, że to nie jest broń, z której oddano śmiertelny strzał do Aziza, nie sprawi, że przestanie myśleć o zemście. Tym bardziej, że jej przyrodni brat jest zdeterminowany, by sprawić, żeby Yamanowi stała się krzywda.

Polecamy: Emanet. Powrót Nany i łzy Yamana

Kiedy Nana przekaże Idrisowi, jaki otrzymała wynik, ten zacznie ją przekonywać do zabicia Yamana. Argumentem, który rozpali w niej jeszcze większą nienawiść będzie przesłanie jej zdjęcia nieżywego Aziza.

Nie chciałem, żebyś to zobaczyła. Ale może właśnie ten widok cię przekona

- rzuci do kobiety przez telefon Idris.

Po tym, co Nana zobaczyła, chwyci za broń i uda się do sypialni Yamana. Wystarczy tylko pociągnąć za spust, żeby pozbyć się wroga raz na zawsze. Wtem w sypialni Yamana pojawi się zaspany Yusuf, by wtulić się w stryjka...

Ona nie jest morderczynią... Nie potrafi odebrać komuś życia.

W jej głowie rodzi się inny plan, by zmusić Yamana do przyznania się do zabicia Aziza. Nana wymyśliła porwanie! Kto ma stać się jego celem? Zobacz w galerii zdjęć.

Kiedy 574 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 574 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę, 18 maja 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

Czytaj także: Dziedzictwo. Tak zginie Yaman Kirimli!

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.