Spis treści

Emanet. Nana wraca do rezydencji

Yaman wyrzucił Nanę z rezydencji, ale szybko zorientuje się, że jej obecność miała zbawienny wypływ na Yusufa. W głowie wciąż będą dźwięczały mu słowa Yusufa "nie kocham cię". Chcąc, by chłopiec był szczęśliwy, postanowi poprosić opiekunkę o powrót.

Zasłużyłaś na zwolnienie, ale musisz wrócić dla Yusufa

- powie chłodno.

Kobieta, widząc w swoim powrocie nadzieję na zdemaskowanie Yamana, postanowi zgodzić się wrócić do pracy w rezydencji.

Widząc, jak czule Yusuf powita swoją opiekunkę, Yaman utwierdzi się w przekonaniu, że podjął dobrą decyzję. Ale między nim a Naną dochodzi do kolejnych spięć.

Pozwól mu mieć te zdjęcia. Pozwól mu mieć wspomnienia. On chce pamiętać o swojej cioci

- powie Nana, spotykając się z bardzo gwałtowną reakcją Kirimli.

Mimo wszystko, Yaman postanowi pozwolić Yusufowi na zatrzymanie fotografii Seher. Pomiędzy nim a chłopcem dojdzie do pierwszej poważnej rozmowy. Stryj wytłumaczy malcowi, że ma do siebie żal, że nie potrafił ochronić Seher. Wie, że bardzo go zawiódł. Potwierdzeniem jego słów będą łzy, które spłyną po jego policzku... Yusuf chyba zrozumie jego ból. Powie Yamanowi, że go kocha...

Tymczasem Nana będzie miała kolejną okazję, by dostać się do gabinetu swojego przełożonego. Zobacz na zdjęciach, co tam znajdzie. Czy będzie to dowód na to, że to nie Yaman zabił Aziza?

Kiedy 572 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 572 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 16 maja 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.