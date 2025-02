Spis treści

Emanet. Seher znika z rezydencji. Dokąd pójdzie?

Odkrycie broni w szafce Yamana sprawi, że jego żona coraz bardziej będzie się go bała. Pod wpływem słów Zuhal Seher przypomniała sobie zupełnie inne fakty, niż t, które miały miejsce. Jest pewna, że mąż chciał ją zabić, a ona strzeliła do niego, by się bronić.

Kobieta podejmie kilka prób zniknięcia z rezydencji, ale nie wszystko pójdzie po jej myśli. W 506 odcinku telenoweli "Emanet" Seher ucieknie. Swoje kroki skieruje prosto do Aziza, któremu zaufała. Kiedy opowie mu, co znalazła w rezydencji i co sobie przypomniała, doktor zacznie mieć wątpliwości co do intencji Yamana.

Próbował mnie zabić. Ja też nie mogłam w to uwierzyć, ale to było prawdziwe!

- powie zapłakana Azizowi, a następnie zemdleje z emocji!

Kiedy Cenger zorientuje się, że Sehr zniknęła bez słowa, Yaman mocno się tym faktem zaniepokoi. Zacznie się obawiać, że jego ukochana przypomniała sobie coś, co ją przeraziło. Zadzwoni do doktora, by spytać, czy nie ma u niego Seher, ale ten go okłamie!

Oczywiście, że dam ci znać, kiedy tylko się u mnie pojawi

- powie Yamanowi lekarz. Przez telefon Kirimli poinformuje go, że Seher zaprzyjaźniła się z pracującą u niego Nazli.

Przerażona Seher zwróci się do swojego lekarza, że nie chce wracać do domu. Wtedy przystojny Aziz zaproponuje kobiecie, by zatrzymała się u niego!

Kiedy 506 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 506 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 7 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.