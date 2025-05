Tureckie seriale

Dziedzictwo. Porwanie Yusufa! Oto, w jakich okolicznościach pojmą go ludzie Idrisa! Streszczenie 578. odcinka Emanet (22.05.2025)

Przed rodziną Kirimli kolejne trudne chwile! Niespodziewanie dojdzie do porwania Yusufa! Choć za wszystkim będzie stał Idris, to Nana zostanie oskarżona przez Yamana za uprowadzenie chłopca. Na ZDJĘCIACH prezentujemy, w jakich okolicznościach Yusuf zostanie porwany i co zrobi Yaman, kiedy się o tym dowie.