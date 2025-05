Spis treści

Emanet. Nana pomoże Yamanowi w interesach

Yaman jest bardzo nieufny w stosunku do Nany. Był już blisko odkrycia spisku opiekunki z Idrisem, ale to się mu nie udało. Tym razem odczyta wiadomość, jaką przyrodni brat wyśle do Nany. Będzie to jednak bardzo krótki SMS: "Musimy pilnie porozmawiać. Nagła sprawa".

Do rezydencji przybędzie ważny kontrahent Yamana. To dla biznesmena ważne spotkanie, które będzie kluczowe w jego interesach. Podczas kolacji Nana wda się z gościem w dyskusję, dzięki której ten zdecyduje się na współpracę z Yamanem!

Polecamy: Czy Ali i Duygu będą jeszcze razem? Oto, jak potoczą się losy dwójki policjantów z Emanet

Opiekunka pomoże mężczyźnie w jego problemach z wnukiem.

Gniew jest wrogiem. A żeby go pokonać, trzeba go najpierw poznać

- powie Nana, a biznesmen będzie pod wrażeniem jej mądrości.

Kiedy 576 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 576 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek, 20 maja 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.