Emanet. Wreszcie to zrobią! Pierwsza wspólna noc Seher i Yamana

Emanet w święta i sylwester 2024. Jak emitowany będzie serial Dziedzictwo? Co czeka widzów?

Emanet. Yaman i Seher spędzą ze sobą noc!

W ostatnim czasie główni bohaterowie tureckiej telenoweli Dziedzictwo przeżywali bardzo trudne chwile. Za sprawą podstępnej Canan ich życie zamieniło się w piekło, a przyszłość ich związku wisiała na włosku! Na szczęście Seher udało się udowodnić, że matka Yamana to czyste zło.

W 444 odcinku serialu widzowie zobaczą jedną z najbardziej romantycznych scen! Małżonkowie po raz pierwszy spędzą ze sobą noc! Jak dojdzie do ich zbliżenia?

Podczas wycieczki na działkę, na której Yaman planuje zbudować ich dom, dojdzie do awarii samochodu. Na domiar złego biznesmen nie będzie mógł wezwać pomocy, bo rozładuje mu się bateria w telefonie! Zakochani wykorzystają tę sytuację, żeby moc pobyć sam na sam!

Yaman rozbije namiot i rozpali ognisko. Małżonkowie będą się do siebie przytulać i rozmawiać o przyszłości. Wreszcie Seher i Yaman przeniosą się do namiotu, gdzie dojdzie między nimi do czegoś więcej!

Co jeszcze wydarzy się w odcinku? Śmierć Canan!

444 odcinek Emanet będzie niezwykle emocjonujący! Canan odnajdzie Kerema i jego kochankę, a to spotkanie skończy się dla niej tragicznie! Mężczyzna mocno ją odepchnie, Canan straci równowagę i uderzy głową o krawędź łóżka. To będzie jej koniec! Umrze, leżąc na banknotach.

Kiedy 444 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 444 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek 30 grudnia 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 31 grudnia o godzinie 5:05 na tym samym kanale.