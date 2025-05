Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Tak miał zginąć Błażej! Właśnie tego dosypał mu Grad do nalewki. Prawda wyjdzie na jaw w ostatnim 3202 odcinku - ZDJĘCIA

W 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", ostatnim odcinku przed wakacjami, Błażej (Piotr Ligienza) stanie twarzą w twarz z przerażającą prawdą o próbie zabójstwa, której padł ofiarą. Policjant Kodur (Oskar Stoczyński) ujawni mu, że to Władysław Grad (Zbigniew Stryj) dosypał do nalewki nielegalne środki nasenne, planując jego śmierć... W 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", ostatnim odcinku przed przerwą wakacyjną, widzowie będą świadkami kulminacji dramatycznych wydarzeń, które na zawsze zmienią życie Błażeja. To właśnie przez to miał zginąć Modrzycki? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej!