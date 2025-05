Barwy szczęścia, odcinek 3199: Ostatnia podróż Błażeja. Wypije nalewkę Grada z trucizną. Tak będzie chciał go zabić - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czy Błażej zginie z rąk Grada w 3199 odcinku "Barw szczęścia"? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają dopiero po tym, jak zaślepiony zemstą ojciec Leny zrealizuje do końca swój plan. Przynajmniej tak mu się będzie wydawało. Bo jednego Grad nie przewidzi.

Weronika ruszy Błażejowi na ratunek w 3199 odcinku "Barw szczęścia"

Że ukochana Modrzyckiego, Weronika (Maria Świłpa), doskonale będzie wiedziała, że ich podróż do Szczecina skończy się już w Warszawie, że zatrzymają się w garażach na obrzeżach miasta. Skąd? Dzięki lokalizatorowi w telefonie Błażeja. Poza tym w porę domyśl się, że Grad chyba coś knuje skoro zaproponował Błażejowi, że razem pojadą do Szczecina.

Grad uśpi Błażeja nalewką z lekami w 3199 odcinku "Barw szczęścia"

Ale zanim w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Weronika ruszy Modrzyckiego na ratunek, nieobliczalny Władysław zrobi wszystko, by go zabić! Już po tym jak wsiądą do samochodu Grada wręczy Błażejowi dwie małe butelki, by "umilić" mu ostatnią podróż. Dziennikarz straci czujność i nie będzie podejrzewał niedoszłego teścia o złe zamiary. Z chęcią przyjmie nalewkę z lekami nasennymi, które szybko zaczną działać.

- Mam coś na przyspieszenie upływu czasu... Uwaga! Pigwa i wiśniówka, pamiętasz? - No pewnie, ale co alkohol w samochodzie? Nie wiem czy powinienem? - No przecież nie prowadzisz - Ale gdyby była potrzeba... - Nie, nie! Przyjechałem, to wrócę! Spokojnie. Takie same, jak te, które wykradaliście z Leną z mojej piwniczki...

Tam w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Grad wywiezie nieprzytomnego Modrzyckiego

Wystarczy kilka łyków nalewki z trucizną, by w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Błażej powoli zaczął tracić świadomość. A Grad tylko będzie czekał na to, aż Modrzycki przestanie kontaktować, zapadnie w tak głęboki sen, żeby wywieźć go do garaży na obrzeżach Warszawy.

- Smak jak dawniej... - Dobrze się zapowiada... To w drogę! - Ten smak... Nie sądziłem, że go jeszcze kiedyś poczuje... - Wiśnia. A ty wiesz, że wiśniówkę robię cały czas z tych owoców z tamtego drzewa - przypomni mu ojciec Leny. - Pamiętam to drzewo. Lubiliśmy pod nim siedzieć... - Pięknie wyglądaliście. Młodzi, zakochani, bezkompromisowi. Lubiłem cię... Do czasu, ale lubiłem... Koniec podróży Błażejku! - powie z satysfakcją w głosie okrutny Grad.

Tak Grad będzie chciał zabić siebie i Błażeja w 3199 odcinku "Barw szczęścia"

Co będzie dalej w 3199 odcinku "Barw szczęścia"? Grad wjedzie samochodem do garażu, zamknie drzwi na zasuwkę i zostawi odpalony silnik, by opary spalin dokończyły jego dzieło. Ojciec Leny też będzie chciał zginąć wskutek zatrucia zabójczymi spalinami!

Dosłownie w ostatniej chwili w finale 3199 odcinka "Barw szczęścia" nieprzytomnego Błażeja odnajdą Weronika i Celina (Orina Krajewska), które od razu wyciągną go z auta Grada...