Koniec Barw szczęścia. Oszustwo Andrzeja wpędzi Józefinę do grobu? Nie przetrwa bez leków w ostatnim 3202 odcinku – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3202 - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Józefinie będzie trudno przestać się obwiniać za zaufanie, jakim obdarzyła Andrzeja (Leon Charewicz). Pozwoliła na to, by „wałach bez rodowodu” – jak go nazwała – kompletnie ją omamił. Teraz uważa, że miłość to choroba, a ona sama już nie powtórzy błędu, bo nigdy już nikomu nie zaufa.

Słabe zdrowie Józefiny w finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" zobaczymy Józefinę w pełnym spektrum różnorakich emocji. Z jednej strony będzie zdruzgotana faktem, że stała się ofiarą pospolitego przestępcy, a sądziła, że jest odporna na oszustwa i kanty innych. Sama mówiła Andrzejowi – „myślę, przewiduję, planuję”, czym uczuliła go na to, że musi być wobec niej czujny. Z drugiej, po pierwszym szoku zdołała się otrząsnąć z uczucia, jakim obdarzyła kogoś, kto w ogóle na nie nie zasługiwał i znowu twardo stanęła nogami na ziemi. W czym pomógł i nadal pomaga jej Cezary (Marcel Opaliński), w towarzystwie którego Dżo stawi się na policji, by złożyć zeznanie Kodurowi (Oskar Stoczyński). Każdy ma jednak swoje granice wytrzymałości i w finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Rawiczowa pozna swoje. Dlatego będzie musiała sięgnąć po leki, by jakoś przetrwać najgorsze dni.

Tajemnice nie wyjdą z ukrycia w ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie się musiała zmierzyć z bankiem, dla którego – pomimo bycia klientką premium – będzie jeszcze jedną osobą zalegającą ze spłatą kredytu. Nie na byle jaką kwotę, bo na pięć milionów złotych, którą pożyczyła dla Andrzeja. Ukryje to przed Cezarym ze wstydu, że naraziła jego rodzinną schedę. W rozmowie z bankiem będzie po staremu stanowcza i ostra, ale podczas rozmowy z Natalią (Maria Dejmek) zupełnie się rozklei. Nie przywykła do błagania o pomoc.