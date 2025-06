Barwy szczęścia. Zmiany u Pyrków w następnym sezonie! Teraz tylko Asia i Emil będą rodziną Huberta? - ZDJĘCIA,

Kogo zabraknie w rodzinie Pyrków w serialu "Barwy szczęścia" po wakacjach?

Rodzina Pyrków z serialu "Barwy szczęścia" rozpadnie się doszczętnie w kolejnym sezonie jesienią! Z piątki rodzeństwa, która zamieszkiwała dom przy Zacisznej, długa trzymała się razem po śmierci rodziców, Marii (Izabela Kuna) i Romana (Olaf Lubaszenko), została już tylko dwójka. Najstarszy z braci, Hubert oraz Agata. Co się stało z resztą Pyrków i dlaczego nie ma już szans na ich powrót do rodzinnego domu?

Przed finałem sezonu "Barw szczęścia" pojawił się cień szansy, że do kraju wróci Iwona, która od kilku lat żyje i pracuje w USA. Przyjechała do Polski z córką Wioletką (Sara Kudaj) na kongres medyczny w Karpaczu, ale zostawiła dziecko z byłym kochankiem Markiem Złotym (Marcin Perchuć) i nawet nikt jej nie widział.

Z Pyrkami na dobre pożegnał się też najmłodszy z rodzeństwa, Staś (Olaf Kaprzyk), który wstąpił do wojska i ostatnio odwiedził bliskich kilka miesięcy temu, po śmierci dziadków Struzików. Wydawało się, że ta tragedia, bolesna strata babci Teresy (śp. Jolanta Lothe) oraz dziadka Fryderyka (śp. Paweł Nowisz) na nowo połączy rodzeństwo. Niestety tak się nie stało.

Od ponad pięciu lat w serialu "Barwy szczęścia" nie ma też Wojtka Pyrki (Jakub Małek), który do Finlandii i tam układa sobie życie. Ostatnie spotkanie Pyrków z Wojtkiem przebiegło w burzliwej atmosferze. Zarzucił Hubertowi, że nie chce dać jego części ze spadku po rodzicach! Wybuchła awantura o pieniądze! Doszło do tego, że Hubert rozważał sprzedaż rodzinnego domu, by spłacić Wojtka. Od tamtej pory nikt nie wie, co się z nim dzieje.

Czy Marysia wróci do Huberta w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Pod znakiem zapytania stoi też powrót Marysi do Pyrków w "Barwach szczęścia" po wakacjach. Co się stało z córką Huberta i Klary (Olga Jankowska)? Na początku tego roku wyjechała do matki na wakacje, ale jej pobyt w Los Angeles przedłużył się, gdy wyszło na jaw, że Klara jest w ciąży! Marysia była zachwycona tym, że będzie miała rodzeństwo, więc postanowiła zostać z mamą aż do narodzin siostry lub brata. Póki co nie wiadomo, czy Marysia zostanie z Klarą na zawsze.

Tak będzie wyglądała nowa rodzina Huberta w "Barwach szczęścia" jesienią!

Z planu "Barw szczęścia" wyciekło aktualne zdjęcie rodziny Huberta. I nie ma już na nim nie tylko Marysi, ale także Agaty. Są za to narzeczona Asia i jej syn Emil. Niewykluczone, że w kolejnych odcinkach jesienią Agata i jej ukochany Ignacy (Olaf Staszkiewicz) wyprowadzą się z domu Pyrków.

Barwy szczęścia. Nowa kobieta w życiu Mariusza. Piękna rolniczka Janka nieźle namiesza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.