Barwy szczęścia, odcinek 3056: Nagły powrót Stasia z wojska. Tragedia sprowadzi do do rodzinnego domu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3056 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Staś wróci do rodzinnego domu w 3056 odcinku "Barw szczęścia". Agata i Hubert będą potrzebowali wsparcia po dramatycznych wieściach, które zaszokują wszystkich. Jak wiadomo, Staś przebywa w wojsku, dlatego bardzo rzadko pojawia się w rodzinnym domu. Na co dzień niezbyt często kontaktuje się z siostrami lub bratem. Z całego rodzeństwa Pyrków tylko Agata i Hubert zamieszkują dom po rodzicach. Niekiedy jednak zdarzają się wyjątkowe sytuacje, które wymagają pojawienia się pozostałych bliskich w rodzinnych stronach. Śmierć babci i dziadka spowoduje przerwanie służby Stasia.

Powrót Stasia z wojska w 3056 odcinku "Barw szczęścia"

Staś pojawi się w rodzinnym domu Pyrków już w 3056 odcinku "Barw szczęścia". Dostanie przepustkę z powodu śmierci dziadka Fryderyka. Dobijająca wiadomość spowoduje dużo smutku i cierpienia. Niestety to nie koniec, bo zaraz po dziadku umrze również Teresa... Dwie śmierci bardzo bliskich dla Pyrków osób spowodują żałobę i rozpacz.

Staś nie zabawi długo w domu rodzinnym

Zdradzamy, że chociaż Staś faktycznie pojawi się w rodzinnym domu, wesprze Agatę i Huberta, nie zostanie tam na dłużej. Chłopak znów powróci do swoich obowiązków i opuści rodzeństwo już w 3058 odcinku "Barw szczęścia". Zanim to jednak nastąpi, bliscy przygotują dla chłopaka mały piknik pożegnalny, by dodać mu otuchy przed powrotem na służbę.

Zdradzamy, że wizyta Stasia u Pyrków będzie krótka, ale intensywna. Wkrótce Agata i Hubert znów zostaną w domu rodzinnym jako jedyni z całej gromadki rodzeństwa. Mało tego, nadchodzą kłopoty i to nie tylko związane ze śmiercią dziadków.