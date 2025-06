Barwy szczęścia. Wielka afera o wózek Sebastiana! W końcu stanie na nogi w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Co się stało z Agatą? Natalia Zambrzycka przyznała, że to nie dieta zmieniła jej rysy twarzy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia po wakacjach. Cezary odkryje, o co naprawdę dzieje się z Józefiną po wykiwaniu przez Andrzeja. Nie chodzi o pieniądze - ZDJĘCIA

Wózek Sebastiana zelektryzował fanów "Barw szczęścia"!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Sebastian w końcu wstanie z wózka? Przypomnijmy, że Kowalski wylądował na nim przez własną głupotę, gdy uszkodził kręgosłup, skacząc na główkę do płytkiego hotelowego basenu! I wówczas mąż Dominiki został sparaliżowany od pasa w dół i zaczął poruszać się na wózku, który choć jest gorącym tematem od lat, to teraz wywołał prawdziwą burzę wśród fanów serialu!

Karolina Chapko, Marek Krupski i Filip Kowalewicz pochwalili się ostatnio wspólnymi zdjęciami na Instagramie z planu, które "Barwy szczęścia" także opublikowały na swoim oficjalnym profilu. I właśnie one sprowokowały widzów do niepochlebnych komentarzy na temat wózka Sebastiana!

- Ten wózek to porażka - skomentował jeden z widzów.

- Czemu mu nie kupią elektrycznego wózka? - pytał oburzony następny.

Widzowie, jak i sam aktor, marzą o powrocie Kowalskiego do pełnej sprawności w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Ale wśród nich nie zabrakło także życzeń fanów o to, aby w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Sebastian w końcu wstał z wózka! Tym bardziej, że takiego rozwiązania chciałby nawet sam aktor, który natychmiast pośpieszył z odpowiedziami! Ale czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej taki scenariusz byłby w ogóle możliwy?

- Czekam na to żeby wreszcie Sebastian wstał z wózka - napisała jedna z fanek, na co szybko odpowiedział jej i sam aktor - ja też :) 😂, co także rozwinął pod kolejnym wspólnym zdjęciem Dominiki i Sebastiana - Prawdę mówiąc też bym już chciał wstać z wózka :)

- Chcę, żeby Sebastian wstał z wózka 😍😍😍 - dodała następna.

- Seba wstanie wreszcie z wózka 😀👍🏻💕 - potwierdziła i inna.

Czy Sebastian w końcu wstanie z wózka w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Z pewnością nie od razu, gdyż po zdjęciach z planu, jak i komentarzach samego aktora, widzimy, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Kowalski dalej będzie poruszał się na wózku!

Ale kto wie, być może w kolejnych odcinkach scenarzyści wezmą sobie do serca uwagi widzów i zajmą się i niepełnosprawnością Sebastiana, skoro ten temat wciąż wywołuje tyle emocji, a fani życzą mu, aby w końcu stanął na swoje nogi!

Tym bardziej, że przecież będą mogli wysłać go na jakąś eksperymentalną terapię! Ale czy tak się stanie, to dowiemy się dopiero w następnych odcinkach nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!